"Я привез малых здоровых и живых": как шесть детей выжили в Мариуполе, застряли в ДНР и оказались в Европе

"У нас по дороге ощущение было как [будто это] фильм, - говорит Носач. - Все люди, даже если удивлялись ситуации, бросались помогать". На латвийской границе в ожидании, пока всем оформят документы для въезда в ЕС, Татьяна пошла покупать детям бульон в автомате: "И вот у меня карточка три бульона смогла проплатить, а дальше не снимались деньги. Ко мне весь автобус бросился: "И мы хотим купить им бульон, и мы хотим". Понятно, что это мелочи, но всем хотелось быть поближе к тому, чтобы как-то помочь. Вообще за эту поездку я поняла, что людям нравится быть хорошими."

Билеты для Носач и двенадцати детей оплатили волонтеры и частично сама Татьяна. "Я ее лично вообще даже не видела ни разу в глаза, - говорит Ольга Лопаткина. - Ты живешь и думаешь: неужели такие люди существуют еще, честные и справедливые?"

В Берлине детей встречали отец и дядя на семейном микроавтобусе. "Таня передала в руки, так скажем, товар. Батя на эмоциях, дети на эмоциях. Папа даже слезу прокинул, я его подкалываю за это, - рассказывает Тимофей. - Ну, я в принципе, я спокоен такой. Я искренне рад, что я здесь, что я с родаками опять. Просто из-за того, что я слишком старший, из-за этого груза ответственности мне как-то не до эмоций. Я очень рад, что я сдержал слово. Я привез малых всех здоровых и живых".

Дети доехали до Луэ 24 июня днем, еще когда у Ольги была смена на фабрике. "Я просто строчу на работе как сумасшедшая, все кипит, все бежит, уже дети на подходе. Это невероятное ощущение. Просто сидишь, как на еже". Забирать Ольгу с работы поехал ее муж Денис вдвоем с Тимофеем - мать со старшим сыном встретились первыми, отдельно от других детей.

Семья Лопаткиных ФОТО: BBC

Младшие ждали в своем новом доме и, увидев Ольгу, с криками: "Мама! Мама приехала!" выбежали за ворота и помчались к микроавтобусу. Самый маленький, Давид - ему за время разлуки исполнилось семь, - выскочил, не успев толком надеть тапочки, и добежал к маме уже без них.

***

Валентина Ивановна, повар из санатория в Мариуполе, выжила. Выехать из осажденного города она смогла только в мае, в сторону России. Ее зять Алексей Волощук рассказал Би-би-си, что женщина очень расстроилась, когда увидела новостной сюжет российского телеканала, в котором утверждалось, что дети в санатории голодали.

Дедушка Тимофея тоже выжил - уже во Франции Тимофей узнал, что пожилого человека во время боев за Угледар смогли вывезти в безопасное место добровольцы.

Татьяна Носач вернулась домой в Донецк. Она надеется и дальше помогать разделенным семьям: "Думаю, будут обращаться даже власти, потому что им тоже не хочется сиротить детей, у которых кто-то есть живой из родственников".

Тимофею предстоит закончить школу в Украине удаленно и параллельно пойти во французский 12-й класс. "После школы пойду куда-нибудь барменом или чего-нибудь такое, тут уже просто что полегче дастся", - рассуждает он.

В августе Ольге и Денису дадут отпуск на швейной фабрике. Они планируют посадить всех детей в семейный белый микроавтобус с украинскими номерами и поехать в Португалию к океану.

При участии Светланы Дорош (BBC News Украина)

Редактор Анастасия Лотарева

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