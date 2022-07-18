"Я привез малых здоровых и живых": как шесть детей выжили в Мариуполе, застряли в ДНР и оказались в Европе

С одной стороны, объясняет Носач, она не очень закрепилась в Киеве: "В Киеве я считала, что должна адвокатировать Донецк, но это было очень сложно, потому что все общественное мнение было, наоборот, против Донецка".
С другой стороны, в Донецке тогда еще продолжали работать ее шелтеры: "Я вернулась, потому что женщины продолжали рожать". В 2014-м, вспоминает Носач, отказа от новорожденных не было: "Война, видимо, так всех труханула, что вообще по всем роддомам не было отказниц. А в 2015-м уже снова началось. У меня продолжали селиться женщины, которые не знали, куда деться с новорожденными детками, женщины с бомбоубежищ. Я думала, что не могут же все уехать, кто-то же должен работать с этими людьми. Я подготовленная специалистка, хорошо умею работать с женщинами в сложной жизненной ситуации. В Киеве много таких специалистов, из Донецка все уехали. А почему уезжать мне?"
Когда весной 2022 года из Мариуполя стали открываться коридоры в сторону самопровозглашенной ДНР, Носач ездила волонтером в поселки вокруг города.
"Я ездила, получается, по местам так называемой фильтрации, - вначале это были просто места, где беженцы скапливались, потом [они] начали называться "места фильтрации". Людей вывозили, чтобы они не страдали дальше от обстрелов, или потому что они там тридцать дней или больше сидели в подвалах, не было доступа ни к воде, ни к еде. С точки зрения моего общения с людьми, с моей точки зрения, это был гуманитарный процесс, каждая страна в свою сторону вывозила. Ну, страна, будем называть условно - сторона хотя бы, вывозила в свою сторону, потому что в середине была линия фронта, через которую нельзя было перевозить людей".
Лопаткина списалась с Носач в "Фейсбуке". Татьяна поговорила со службой по делам детей и, по ее словам, оказалось, "что там все были настроены на то, чтобы семья воссоединилась, что детей лучше вывезти".
"Люди, которые именно в сфере защиты детства, они очень хорошо понимают, что надо принимать решения в пользу ребенка, - говорит Носач. - Я, конечно, за то, чтобы искать родственников, потому что никакой усыновитель не будет лучше, если есть шанс найти родственников".
В начале мая Лопаткина написала доверенность на Носач у нотариуса на французском языке, сделала перевод и приложила оригиналы документов детей. Почтового сообщения между непризнанной ДНР и Францией не существует - Татьяне и брату Ольги Владимиру пришлось встречаться лично в Европе, чтобы передать документы.
Однако 17 мая комиссия, собранная в администрации Калининского района Донецка, приняла решение не передавать детей Татьяне. "Я не знаю, с чем это связано, потому что в принципе специалисты, которые именно разбираются в этой теме, все считали, что нужно отдать, - объясняет Носач. - Но как-то получилось, что пропагандистская нотка во все этом влезла, что это дети-сироты, что теперь наша республика должна отвечать за детей, а родители уехали в другую сторону, эвакуировались и даже собачек эвакуировали, а детей нет, значит, не любят".