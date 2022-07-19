Порнозвезда Райли Рид, жена латвийского паркуриста Петкуна, рассказала о болезненных родах

Новоиспеченная мама говорит, что врачи назначили срок рождения ребенка на 29 мая и она планировала домашние роды.

"У меня были доула, акушерка и врач, которых я регулярно посещала, потому что никогда не знаешь, что тебе преподнесет жизнь, поэтому я хотела убедиться, что готова к любому сценарию", - сказала Райли.

"У меня начались роды в 2 часа ночи 6 июня. Когда начались схватки, мы подсчитали их частоту. Врач и доула мне сказали попытаться отдохнуть в начале родов, но это легче сказать, чем сделать.

В 11 подошли доула и акушерка. Мы работали дома 30 часов. Это было интенсивно и очень больно, мягко говоря. Я действительно хотела домашние роды, но через 30 часов я начала беспокоиться, что, возможно, мой ребенок находится в неправильном положении. Казалось, мои силы иссякли. Поэтому мы с мужем решили поехать в больницу. Еще примерно через 13 часов родов врачи решили сделать кесарево сечение", - делится опытом новоиспеченная мама.

"У меня поднялась температура, у ребенка были осложнения.

Я не хотела жертвовать здоровьем своего ребенка только потому, что планировала естественные роды, поэтому мы пошли в операционную, и Эмма родилась 7 июня в 20:45.

Кесарево сечение само по себе неприятно. Я действительно была готова ко всему, но не ожидала родов продолжительностью в 43 часа. Кроме того, я понятия не имела, на что будет похож процесс восстановления. Мы были в больнице четыре дня. Я очень благодарна своему партнеру за все", - сказала Райли.

В конце поста Райли посвятила мужу и дочери слова любви: "Я так сильно люблю тебя и Эмму".

Напомним, в июне прошлого года пара поженилась в США.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница года.