Ср, 15.06.2022
У меня жизнь - с чистого листа, и на этом листе пока мало что написано. И перетягивать что-то из прошлой жизни я не хочу. Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"
Игорь Волобуев, бывший топ-менеджер "Газпромбанка"

Фото ⟩ Порнозвезда Райли Рид поделилась новыми фото с мужем из Латвии

Известная порнозвезда Райли Рид опубликовала в социальных сетях новые фото со своим мужем из Латвии - паркуристом Павлом Петкуном.

Рид в своем Instagram чаще всего выставляет пикантные фото, однако в новой публикации она запечатлена вместе с мужем.

"Я вышла замуж за этого мужчину! С каждым днем, что я провожу с тобой, я люблю тебя все сильнее. Трудно поверить, что внутри меня живет столько любви. Ты мой лучший друг, и я не могу представить себя ни с кем другим. Спасибо, что любишь меня и так добр ко мне", - написала Райли Рид в Instagram.

"Ты любовь всей моей жизни", - ответил Петкун супруге.

В апреле этого года в Twitter циркулировало видео, на котором Рид вместе с Петкуном можно было увидеть во время посещения баскетбольного матча. Влюбленные сидели так близко к баскетбольной площадке, что баскетболист Мейсон Джонс во время игры упал прямо на Райли. Петкун пытался защитить жену, но баскетболист из-за инерции все-таки не смог устоять на ногах.

Именно благодаря этому инциденту широкая публика увидела живот беременной Рид.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница года.

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