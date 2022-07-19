Женщина, проколовшая себе веко, стала популярной в TikTok
Женщина стала популярной в TikTok после того, как сделала пирсинг на веке. Однако профессионалы в этой области не рекомендуют делать пирсинг в этом месте, сообщает издание Insider.
Женщина стала популярной в TikTok после того, как сделала пирсинг на веке. Однако профессионалы в этой области не рекомендуют делать пирсинг в этом месте, сообщает издание Insider.
Пользовательницу соцсетей под ником @merdurh последователи засыпают бесчисленными вопросами о ее пирсинге. Она говорит, что с момента публикации видео у нее появилось 8000 новых подписчиков.
Во время популярного видео женщина приближает лицо к камере и оттягивает веко пальцами, обнажая золотой пирсинг, проходящий через верхний край ее века.
Некоторые пользователи TikTok пишут женщине, что пирсинг красивый, хорошо смотрится и что она сама с ним выглядит потрясающе. Однако один комментатор критически добавляет: "Ну, я думаю, она недостаточно ценит свое зрение".
@merdurh Reply to @gravendine #eyelidpiercing #piercing #weird ♬ original sound - merdurh
"Мы бы никогда не согласились на пирсинг век", - сказал Insider Бен Харрис, совладелец лондонской компании Metalmorphosis, делающий пирсинг. "Это было бы неэтично", - добавил он.
Мэтью, второй совладелец студии, также прокомментировал ситуацию:
Он говорит, что человек с проколотым веком может ослепнуть.
Эксперты в этой области предполагают, что женщина могла сделать пирсинг незаконно, поскольку и в Соединенных Штатах, и в Соединенном Королевстве действуют строгие законы о лицензировании, касающиеся здоровья и безопасности в студиях пирсинга.
"Где бы она это ни делала, маловероятно, что в этом месте был автоклав [машина для стерилизации инструментов]", - сказал Бен.
33-летний Бен говорит, что его сотрудники отказывают около 25% людей, которые просят сделать пирсинг. Хотя основной причиной является то, что некоторые клиенты несовершеннолетние, однако есть и люди, требующие экстремальных процедур.
"Некоторые хотят сделать еще один шаг вперед, и это модификация тела", - объясняет Бен, имея в виду субкультуру, известную как "модификация тела". Мужчина говорит, что такая практика запрещена законом во многих странах, поскольку может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Совладельцы студии пирсинга опасаются, что некоторые из поклонников женщины могут последовать ее примеру и навсегда повредить зрение.