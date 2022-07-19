Женщина, проколовшая себе веко, стала популярной в TikTok

Пользовательницу соцсетей под ником @merdurh последователи засыпают бесчисленными вопросами о ее пирсинге. Она говорит, что с момента публикации видео у нее появилось 8000 новых подписчиков.

Во время популярного видео женщина приближает лицо к камере и оттягивает веко пальцами, обнажая золотой пирсинг, проходящий через верхний край ее века.

Пирсинг шокировал подписчиков, которые забросали ее вопросами типа: "Было больно?", "Вы видите это, когда отводите взгляд?", "Не находите ли вы, что моргать теперь странно?".

Некоторые пользователи TikTok пишут женщине, что пирсинг красивый, хорошо смотрится и что она сама с ним выглядит потрясающе. Однако один комментатор критически добавляет: "Ну, я думаю, она недостаточно ценит свое зрение".

Другой комментатор написал: "Имейте в виду, что ни один уважаемый мастер по пирсингу не будет этого делать".

"Мы бы никогда не согласились на пирсинг век", - сказал Insider Бен Харрис, совладелец лондонской компании Metalmorphosis, делающий пирсинг. "Это было бы неэтично", - добавил он.

Мэтью, второй совладелец студии, также прокомментировал ситуацию:

"Если вы используете иглу так близко к глазному яблоку, это большой риск".

Он говорит, что человек с проколотым веком может ослепнуть.

Эксперты в этой области предполагают, что женщина могла сделать пирсинг незаконно, поскольку и в Соединенных Штатах, и в Соединенном Королевстве действуют строгие законы о лицензировании, касающиеся здоровья и безопасности в студиях пирсинга.

"Где бы она это ни делала, маловероятно, что в этом месте был автоклав [машина для стерилизации инструментов]", - сказал Бен.

"Пирсинг - это открытая рана, которая со временем заживает. У этой женщины может быть глазная инфекция, металл пирсинга может поцарапать роговицу, и она не сможет полностью закрыть глаза", - объясняет Мэтью.

33-летний Бен говорит, что его сотрудники отказывают около 25% людей, которые просят сделать пирсинг. Хотя основной причиной является то, что некоторые клиенты несовершеннолетние, однако есть и люди, требующие экстремальных процедур.

"Некоторые хотят сделать еще один шаг вперед, и это модификация тела", - объясняет Бен, имея в виду субкультуру, известную как "модификация тела". Мужчина говорит, что такая практика запрещена законом во многих странах, поскольку может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Совладельцы студии пирсинга опасаются, что некоторые из поклонников женщины могут последовать ее примеру и навсегда повредить зрение.

"Мы определенно никому не рекомендуем делать эту процедуру", - говорит Бен.