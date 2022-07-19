СМИ: Звезда сериала "Ход королевы" выходит замуж

Вт, 19.07.2022
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Дантес, украинский певец

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Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей ФОТО: REUTERS/Tom Nicholson/ Scanpix

Аня Тейлор-Джой не любит выставлять на показ свою личную жизнь. Но последенее время ее все чаще видят вместе с бойфрендом. Слухи о скорой свадьбе спровоцировало и кольцо с камнем внушительного размера, которое красовалось безымянном пальце актрисы, пишет журнал "OK!"

Избранник актрисы - музыкант Малкольм Макрей. Они состоят в отношениях чуть больше года. Вместе их впервые заметили на красной ковровой дорожке Vanity Fair Oscars. Неизвестно, как они познакомились, ведь актриса не афиширует свои отношения и даже заявила в одном из интервью, что "есть особая прелесть - сохранять анонимность. И именно поэтому мы, актеры, играем не себя, а других людей".

Недавно один из сотрудников аэропорта видел актрису с кольцом на пальце, о чем поспешил рассказать изданию Daily Mail: "Она выскочила из самолета, а затем, казалось, показывала кольцо своему водителю, прежде чем сесть в машину. Она либо хвасталась им, либо танцевала. В любом случае, она выглядела восторженной".

Сама актриса не комментирует слухи о своей помолвке, при этом в Instagram она не скрывает чувств к своему избраннику.

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