СМИ: Звезда сериала "Ход королевы" выходит замуж

Избранник актрисы - музыкант Малкольм Макрей. Они состоят в отношениях чуть больше года. Вместе их впервые заметили на красной ковровой дорожке Vanity Fair Oscars. Неизвестно, как они познакомились, ведь актриса не афиширует свои отношения и даже заявила в одном из интервью, что "есть особая прелесть - сохранять анонимность. И именно поэтому мы, актеры, играем не себя, а других людей".

Недавно один из сотрудников аэропорта видел актрису с кольцом на пальце, о чем поспешил рассказать изданию Daily Mail: "Она выскочила из самолета, а затем, казалось, показывала кольцо своему водителю, прежде чем сесть в машину. Она либо хвасталась им, либо танцевала. В любом случае, она выглядела восторженной".

Сама актриса не комментирует слухи о своей помолвке, при этом в Instagram она не скрывает чувств к своему избраннику.