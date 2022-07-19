Специалист рассказал, когда могут быть введены новые ковид-ограничения

Специалист отметил, что заболеваемость Covid-19 уже растет по всей Европе, количество госпитализаций также увеличивается, но значительного роста числа тяжелых заболеваний и смертей нет.

По словам Митенбергса, заболеваемость Covid-19 еще больше возрастет осенью, поэтому он призвал жителей завершить вакцинацию и получить бустерную вакцину от Covid-19, если они еще этого не сделали. Людей, у которых есть симптомы заболевания, эксперт призвал соблюдать осторожность и не выходить на улицу.

Представитель ВОЗ выразил надежду, что в осенний сезон случаи Covid-19 не будут такими тяжелыми, как раньше.

В настоящее время нельзя прогнозировать, нужны ли будут ограничительные меры и какие именно, но ясно, что если загруженность больниц значительно возрастет, ограничения могут быть возобновлены.

Тот факт, что менее развитые страны имеют низкий охват вакцинацией против Covid-19, создает возможности для дальнейшего распространения и мутаций вируса.

Острая фаза пандемии Covid-19 хоть и преодолена, но еще не закончилась, заявил Митенбергс.