Вт, 19.07.2022
Я не верю в то, что кто-то прямо на 100% знал, что начнется война. Мне кажется, даже Владимир Зеленский до конца не знал и не верил, что Россия начнет наступление. Дантес, украинский певец
Дантес, украинский певец

Специалист рассказал, когда могут быть введены новые ковид-ограничения

Маски для лица разных типов ФОТО: Shutterstock

Осенью заболеваемость Covid-19 усилится, но есть надежда, что случаи заболевания будут не такими тяжелыми, как в первые волны распространения вируса, заявил руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс в интервью TV3.

Специалист отметил, что заболеваемость Covid-19 уже растет по всей Европе, количество госпитализаций также увеличивается, но значительного роста числа тяжелых заболеваний и смертей нет.

По словам Митенбергса, заболеваемость Covid-19 еще больше возрастет осенью, поэтому он призвал жителей завершить вакцинацию и получить бустерную вакцину от Covid-19, если они еще этого не сделали. Людей, у которых есть симптомы заболевания, эксперт призвал соблюдать осторожность и не выходить на улицу.

Представитель ВОЗ выразил надежду, что в осенний сезон случаи Covid-19 не будут такими тяжелыми, как раньше.

В настоящее время нельзя прогнозировать, нужны ли будут ограничительные меры и какие именно, но ясно, что если загруженность больниц значительно возрастет, ограничения могут быть возобновлены.

Тот факт, что менее развитые страны имеют низкий охват вакцинацией против Covid-19, создает возможности для дальнейшего распространения и мутаций вируса.

Острая фаза пандемии Covid-19 хоть и преодолена, но еще не закончилась, заявил Митенбергс.

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