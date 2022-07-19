Умерла звезда сериала "Сваты"

"Великая война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении телепередачи "Сніданок з 1+1".

Писанка получила известность благодаря сериалу "Сваты", а также как ведущая передачи "Страна советов", которую она вела вместе со Львом Новоженовым.

Кроме того, актриса снималась в фильме "Кавказская пленница!" и мюзикле "Сорочинская ярмарка". Была она и партнершей Владимира Зеленского в фильме "Ржевский против Наполеона".