Умерла звезда сериала "Сваты"
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Последнее время она проходила в Германии курс лечения от тяжелого заболевания.
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Последнее время она проходила в Германии курс лечения от тяжелого заболевания.
"Великая война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении телепередачи "Сніданок з 1+1".
Писанка получила известность благодаря сериалу "Сваты", а также как ведущая передачи "Страна советов", которую она вела вместе со Львом Новоженовым.
Кроме того, актриса снималась в фильме "Кавказская пленница!" и мюзикле "Сорочинская ярмарка". Была она и партнершей Владимира Зеленского в фильме "Ржевский против Наполеона".
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