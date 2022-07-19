Вт, 19.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

Умерла звезда сериала "Сваты"

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка ФОТО: Скриншот с Telegram "Униан"

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в ночь на 19 июля в возрасте 56 лет. Последнее время она проходила в Германии курс лечения от тяжелого заболевания.

"Великая война заставила ее уехать в Германию. Там врачи диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении телепередачи "Сніданок з 1+1".

Писанка получила известность благодаря сериалу "Сваты", а также как ведущая  передачи "Страна советов", которую она вела вместе со Львом Новоженовым.

Кроме того, актриса снималась в фильме "Кавказская пленница!" и мюзикле "Сорочинская ярмарка". Была она и партнершей Владимира Зеленского в фильме "Ржевский против Наполеона".

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