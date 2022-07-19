Латвийская модель шокирована, что латвийцы не думают об экономии

Поскольку одна из сфер, в которой работает Кубасова - это недвижимость, она часто рассказывает о финансовых вопросах и дает советы.

"Я знала, что в Латвии, как и в постсоветских странах, есть проблемы с начальным финансовым образованием, но я не знала, что это такое безумие и что так много людей действительно не знают, что такое "подушка безопасности", - обескуражена модель.

Она поясняет, что "подушка безопасности" - это резервный бюджет на случай непредвиденных обстоятельств: "Это резервный фонд. Например, если что-то случится со здоровьем, жильем, машиной или если вы потеряете работу или вам придется переехать за границу".

Делясь своими знаниями, модель поясняет:

"Экономисты говорят, что зарплату за три-шесть месяцев следует оставить в качестве резерва. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, я рекомендую хранить еще больше".

"Эта тема особенно актуальна в связи с экономической ситуацией, в первую очередь из-за пандемии, потому что многие люди испытали изменения в личной жизни, работе и бизнесе, а также из-за войны - мы видим, насколько важна эта "подушка безопасности", - делится мыслями Кубасова.

Опыт и знания в финансовой сфере позволили модели обзавестись собственной недвижимостью на солнечном Бали. В конце июня Кубасова сообщила, что купила дорогую виллу на живописном острове.