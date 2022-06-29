Латвийская модель купила дорогую виллу на Бали
Модный блогер, участница конкурса красоты и модель Диана Кубасова побывала в своем доме на живописном острове Бали, сообщает журнал Privātā Dzīve.
Модный блогер, участница конкурса красоты и модель Диана Кубасова побывала в своем доме на живописном острове Бали, сообщает журнал Privātā Dzīve.
Одной из сфер, в которой работает красавица Диана Кубасова, является недвижимость, поэтому и ее опыт в этой отрасли, и ее финансы позволили ей обзавестись собственной недвижимостью на солнечном Бали.
"Во время пандемии я пробыла на Бали три месяца и смогла купить там недвижимость по приемлемым ценам. Изучила разные варианты и выбрала наиболее подходящий", - пояснила Кубасова журналу.
Вилла была сдана к Новому году, а новая хозяйка прожила в ней месяц. Когда Диана Кубасова отсутствует, дом сдается в аренду.
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