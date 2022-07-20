Левитс дал интервью Венедиктову. Оно вышло на запрещенном в Латвии канале

Интервью вышло в эфир вчера, 19 июля, тогда же оно появилось на YouTube-канале RTVi.

При этом сам телеканал RTVi был запрещен на год еще 28 февраля. Об этом в своем Twitter заявил глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

Par šodienas lēmumiem un notikumiem - pic.twitter.com/vAe5qxxH4E — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) February 28, 2022

Отметим, что Левитс даже с Венедиктовым говорил по-латышски.

Большая часть разговора касалась России и Украины. В частности, Левитс прокомментировал выход России из Европейского суда по правам человека.

"Стране, которая не подчиняется международному праву, намного сложнее существовать, чем в том случае, если она работает в правовом поле. <…> Латвия очень высоко ценит международное право, так же как и весь остальной свободный мир. И мы думаем о том, как этот стандарт удержать правовыми средствами", - сказал президент.

Много Левитс и Венедиктов говорили и о свободе слова.

"В демократичной стране есть то, что допустимо в демократии, и то, что за гранями демократии. <...> Это значит, что есть очень широкий спектр, который в демократии допустим, и критика в том числе. <...> Но есть границы, и за этими границами нужно следить, чтобы они не нарушались", - считает президент.

По его мнению, свобода слова, в том числе и в соцсетях, не означает вседозволенности.

"Я считаю, что эти границы - свобода слова - должны устанавливаться национальными законами, которые принимаются демократически выбранным парламентом", - сказал Левитс.

Прокомментировал президент и запрет российских телеканалов.

"Что касается российских каналов пропаганды, если взглянуть на то, что передают эти каналы - это неприемлемая пропаганда, которая полностью противоречит принципам демократии. Потому что они хотят нашу свободу ликвидировать. Это совершенно иной мир, который представляет угрозу демократии. И демократии нужно себя защищать", - утверждает Левитс.

При этом, почему он появился на запрещенном в Латвии телеканале, президент не пояснил. Зато был проговорен вопрос русскоязычного населения Латвии.

"Я думаю, что живущие в Латвии русские должны занять определенную позицию. И большинство из них это и сделало. Потому что в этой ситуации никакой эффект по нейтральности невозможен. Если он нейтрален - значит он не понял суть дела", - считает Левитс.

Говоря о нарастающей конфронтации России и стран НАТО, президент отмел возможность войны.

"Я считаю, что война между НАТО и Россией невозможна, потому что Россия поймет: если Россия нападет, то она проиграет. И никто не хочет проигрывать. Поэтому очень важно, чтобы Латвия и теперь и Швеция, и Финляндия были членами НАТО", - заявил Левитс.