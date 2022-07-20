Видео ⟩ Megan Thee Stallion в Риге закидали мобильными телефонами. Один угодил по интимному месту

Во время выступления звезды на сцену стали прилетать мобильные телефоны поклонников. Вероятно, цель кидающих была в том, чтобы певица сфотографировалась на смартфон, однако один из девайсов попал рэперше прямо в интимное место. Об этом Megan Thee Stallion рассказала сама в Twitter, высказавшись о ситуации с юмором.

Somebody threw their phone at my coochie in RIGA 😂 pic.twitter.com/V0FMwotFFk — TINA SNOW (@theestallion) July 16, 2022

Megan Thee Stallion (настоящее имя - Меган Джовон Рут Пит) выступила на Positivus на Луцавсале в минувшие выходные. Она - одна из самых популярных хип-хоп-исполнительниц в мире. Она получила три премии "Грэмми" - "Лучший рэп-исполнитель", "Лучшее рэп-исполнение" и "Лучшая рэп-песня" - за песню Savage.

После микстейпа Fever и мини-альбома Suga артистка в 2020 году выпустила свой дебютный альбом Good News, две песни из которого заняли первые места чарта США - Savage, ремикс с суперзвездой Beyoncé и WAP, для исполнения которого к ней присоединилась Cardi B. Совсем недавно вышел совместный проект Megan Thee Stallion со звездой поп-музыки Дуа Липой - песня Sweetiest Pie.

Галерея: Megan Thee Stallion на фестивале Positivus