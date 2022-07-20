Последние тренды в интерьере: как воплотить их дома. Советы от IKEA

Уже больше года наблюдается тенденция, что вместо одного журнального столика используется микс из двух-трех. Столики не только выполняют примарную функцию, но и становятся важным акцентом интерьера. Столики могут быть разных цветов и изготовлены из разных материалов, например, керамика, камень или дерево.

Как внести эти тренды в свой дом? Если хочется полностью преобразить пространство, дизайнер интерьеров IKEA рекомендует приобрести мягкую мебель - диваны, кресла и стулья с низкими спинками и тонкими ножками. Но если вы не планируете покупать новую мебель, вы можете обновить пространство, выбрав подходящие аксессуары: велюровые подушки, покрывала и другой текстиль или аксессуары в натуральных оттенках. В гостиной можно объединить несколько журнальных столиков разных, но похожих форм, цветов или материалов.

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Больше природы дома

"Жажда гармонии и близости к природе после пандемии проявляется не только в землистых тонах, естественных формах, но и в использовании натуральных материалов. Хотя такая тенденция продолжается уже много лет, в этом году все немного по-другому, поскольку к мрамору, дереву, ротангу и камню присоединились песчаник, терракота, глина, керамика и кожа, которая чаще появляется в отделке мебели", - говорит Я. Петрашун. По его словам, большинство аксессуаров также придают ощущение близости природы дома, так как они сделаны из натуральных материалов, таких как глина, керамика, камень или стекло.

"Что касается тенденций в интерьере, то устойчивость и экология уже много лет играет особую роль. Много мебели изготовлены из переработанных материалов, а ресурсы на производстве используются ответственно", - отмечает дизайнер интерьеров.

Как привнести новые тренды в свой дом? Выбирайте мебель из цельного дерева, ротанговые детали, и аксессуары из натуральных материалов, например бамбуковый абажур, плетеные ковры и глиняные вазы. Растения тоже часть интерьера, но если вы не лучший садовод, то можно выбрать искусственные цветы. Заботясь о природе, выбирайте мебель и аксессуары из возобновляемых или переработанных материалов, например ковры, гардины или кухонные фасады из переработанного пластика.

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Гибридные пространства и больше времени на себя

В результате пандемии людям пришлось обустраивать рабочие места в гостиных, спальнях и кухнях, это может быть просто небольшой письменный стол или целая стена в комнате для рабочих принадлежностей. Кухня становится местом не только для приготовления пищи, теперь на кухне появляется функциональное освещение, кресла и столики.

"Ванная стала местом уединения, где проводятся домашние спа процедуры. В ванной появились декоративные полочки для аксессуаров и журналов, деревянная мебель для уюта. Если размеры позволяют в ванной можно заниматься зарядкой или йогой", - отмечает Я. Петрашун.

В период пандемии стало популярнее использовать ширмы, чтобы разделить пространство, что позволяет создать чувство уединения для каждого члена семьи. Для этого можно использовать стандартные ширмы или полки с книгами и цветами.

Как привнести новые тренды в свой дом? Если пространство позволяет, на кухне можно оборудовать небольшое пространство для отдыха, где с утра можно выпить свой кофе в тишине. В ванной, даже самой маленькой, можно найти место для настоящих или искусственных растений, натурального текстиля и аксессуаров из бамбука. Такие обновки помогут создать ощущение своего личного спа. А для создания уединения, вы можете воспользоваться ширмами, которые помогут сконцентрироваться на работе, или же с этим справится полка, закрепленная к потолку, на которую можно расставить любимые книги и растения.