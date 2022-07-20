Ср, 20.07.2022
Мы хотели бы вернуться как можно скорей, но мама не решается подвергать опасности моих младших братьев. Анастасия, проживающая в Германии украинка
Анастасия, проживающая в Германии украинка

Сирия порвала дипломатические связи с Украиной

ФОТО: diy13/Shutterstock

В среду, 20 июля, Сирия сообщила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной, объяснив, что это ответ на аналогичный шаг, который уже сделал Киев.

"Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и отвечая на решение правительства Украины", - сообщает агентство SANA с ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Сирии.

Президент Украины Владимир Зеленский уже в конце прошлого месяца заявил, что Украина разрывает связи с Сирией, когда Дамаск признал поддерживаемые Россией ДНР и ЛНР.

"В дальнейшем больше не будет никаких отношений между Украиной и Сирией", - сказал Зеленский.

Сирия стала первой странной ООН после России, которая полностью признает независимость ДНР и ЛНР. До этого независимость ДНР и ЛНР признали непризнанные страны: Южная Осетия (в 2014 году) и Абхазия (в 2022 году). Позже ДНР и ЛНР признала также Северная Корея.

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