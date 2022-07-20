Ср, 20.07.2022
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Дантес, украинский певец

Фото ⟩ Брэд Питт появился на красной дорожке в юбке

Брэд Питт на премьере фильма "Быстрее пули" ФОТО: dpa/scanpix

В Берлине прошла премьера нового боевика с Брэдом Питтом "Быстрее пули". Исполнитель главной роли появился на мероприятии в неожиданном образе.

Артист был одет в пыльно-розовую рубашку и накидку темно-коричневого оттенка. Однако главной деталью его образа по праву стала асимметричная юбка, ставшая в интернете предметом для ожесточенных споров.

"Юбку взял у Анджелины?", "Брэд Питт в юбке, остановите землю!", "Кажется, Анджелина при разводе забрала не все свои вещи", - подшучивают над артистом в социальных сетях.

Помимо юбки, Питт надел на премьеру грубые ботинки, солнцезащитные очки и несколько кулонов. Действительно весьма необычный выбор образа. Питт, сыгравший в новом фильме главную роль в компании с Сандрой Буллок, Джоуи Кинг и Аароном Тейлором-Джонсоном, и ранее говорил о своем чувстве моды.

ФОТО: dpa/scanpix

"Мне нравится монохромность и простота, - описывал он как-то журналу Esquire свои предпочтения в моде. - Я руководствуюсь комфортом и тем, как чувствую себя в той или иной одежде".

А как вам новый образ звезды?

ФОТО: dpa/scanpix
ФОТО: dpa/scanpix

Галерея: Брэд Питт на красной дорожке премьеры фильма "Быстрее пули" в Берлине 

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