Рижская дума демонтирует обелиск советской армии около Кишэзерса

Принято решение демонтировать обелиск 374-й стрелковой дивизии, начавшей освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков, и памятный камень на месте наступления советской армии на берегу Кишэзерса.

Как сказано в информации для депутатов, после Второй мировой войны в странах, оккупированных Советским Союзом, в том числе и в Латвии, были установлены памятники воинам советской армии как освободителям от немецкого фашизма. Прославлялась решающая роль Советского Союза и его вооруженных сил в войне, а также выражался месседж об укреплении позиций коммунистической идеологии в оккупированных странах.

В Риге также были установлены памятники, чтобы отметить места, откуда красноармейцы наступали на центр Риги.

Для Латвии и латышского народа это "освобождение" обернулось десятилетиями оккупации и репрессий, говорится в документах для депутатов. Такие памятники являются не просто безличными и нейтральными свидетельствами истории, их содержание несет в себе посыл о том, что увековеченные в них события и лица заслуживают общественного внимания и признания.

Рижская дума поручила Рижскому агентству памятников принять все необходимые меры для обеспечения демонтажа обелиска и мемориала не позднее 15 ноября.

На заседании Рижской думы против демонтажа этих объектов выступили члены Русского союза Латвии (РСЛ) и член "Согласия" Константин Чекушин.

РСЛ призвал эти объекты не уничтожать, а сохранить как свидетельство истории. Владимир Бузаев (РСЛ) предложил перенести упомянутые объекты на территорию мемориала жертвам Второй мировой войны в Бикерниеки. Однако это предложение не было поддержано.

Как сообщалось, специальная комиссия определила и правительство поддержало демонтаж 69 объектов, прославляющих советский режим. Среди них и памятник у Кишэзерса.