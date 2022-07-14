Правительство поддержало демонтаж 69 памятников, прославляющих советский режим

23 июня вступил в силу закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. Закон запрещает экспонировать в общественном открытом пространстве, общественных зданиях, за исключением аккредитованных музеев, памятники, памятные знаки и другие объекты, находящиеся на территории Латвии с 1940 года и отвечающие хотя бы одному из установленных критериев - прославление оккупационной власти СССР или нацистской Германии, связанных с ними событий или лиц, прославление тоталитаризма, насилия, военной агрессии, войны и военной идеологии либо содержащие символы советской власти или нацизма.

В соответствии с законом установлено, что памятник в рижском парке Победы должен быть демонтирован, а подлежащие демонтажу объекты, соответствующие вышеуказанным критериям, определяются Кабинетом министров.

В конце июня, оценив подлежащие демонтажу объекты, Управление национального культурного наследия, Латвийский союз художников и Музей оккупации Латвии постановили, что демонтировать следует 69 объектов.

Такие объекты есть во всех исторических регионах Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большая часть мемориалов расположены на территориях краев и редко посещаются.

Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятнику в Пардаугаве в Риге выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые будут демонтированы, в том числе в Межапарке и Румбуле.

В Курземе такие памятники находятся в Лажской волости, Медзской волости и Бункской волости Южнокурземского края, Алсунгвской волости Кулдигского края, Гудениекской и Рендской волостях Кулдигского края, Калетской и Вайнедской волостях Южнокурземского края.

В Земгале памятники находятся в Яунсвирлаукской волости Елгавского края, Межотненской волости Бауского края.

В Видземе будут демонтированы памятники в Аннской волости, Яуналуксненской волости, Лиепнской волости и Малупской волости Анненского края, Друвиенской, Белявской и Стамериенской волостях Гулбенского края, Гауиенской волости Смилтенского края, Сканькалнской волости Валмиерского края, Ошупской и Баркавской волостях Мадонского края, а также в Тирайне Марупского края.

В Латгале подлежащие демонтажу объекты находятся в Лудзе, Рунденской, Малнавской, Голишевской и Пасиенской волостях Лудзенского края, в Балви, в Балтинавской и Тилжской волостях Балвского края, в Краславе, в Шкяунской, Комбульской и Константиновской волостях Краславского края, в Науиенской, Ницгалской, Деменской, Малиновской и Скрудалиенской волостях Аугшдаугавского края.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа - например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.

Тема сноса памятников стала особенно актуальной после начала войны России против Украины.