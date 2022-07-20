Фото ⟩ В фундамент Рижского центрального вокзала Rail Baltica заложили капсулу времени

Капсула времени была подготовлена в прошлом году, в День европейской железной дороги, когда Латвия принимала "Соединяющий Европу экспресс". Капсула содержит совместное послание, подписанное министрами транспорта трех стран Балтии, и типичные свидетельства для будущих поколений.

В письме говорится, что Rail Baltica является проектом века Европейского Союза в сфере перевозок, который вновь соединит страны Балтии с европейской транспортной системой.

В капсуле также размещено сообщение компании BeReRix, газета Diena от 20 июля, рисунки победителей детского конкурса, визуализирующие прогнозы о том, как в будущем будет выглядеть Rail Baltica в Риге.

Министр сообщения Талис Линкайтс на торжественном мероприятии сказал, что Рижский центральный вокзал Rail Baltica может стать удобным, современным и удобным для пассажиров транспортным узлом.

С другой стороны, заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис заявил, что "этот проект приближает нас к той части Европы, в которой мы хотим быть, и отдаляет нас от той части, которая будет за железным занавесом".

Информируя о работе, которая проделана на данный момент, а также о планируемой в будущем, руководитель предприятия BeReRIX Андис Линде заявил, что более 90% проектных работ завершено, и что работа был проведена успешно, компания сотрудничала более чем со 100 партнерами.

Линде сообщил, что к настоящему времени завершен демонтаж советского бункера, строительство подземных коммуникаций и инфраструктуры Рижского центрального узла, земляные работы, строительство трансформаторной подстанции и другие работы.

Он также упомянул, что в настоящее время на территории автовокзала ведутся строительные работы, снос здания торгового центра "Титаник", частичный демонтаж тоннелей А, В и С на вокзале, строительство подпорной стены на улице Лачплеша, а также бурение свай на строительной площадке станции.

В дальнейшем планируется монтаж эстакады на улице Гоголя, завершение реконструкции улицы Лачплеша до улицы Калупес, реконструкция и благоустройство сквера на улице Прагас, строительство нового здания вокзала и строительство Южной площади Рижского центрального железнодорожного вокзала. Планируются работы по благоустройству эстакад на улицах Гоголя, Элизабетес и Дзирнаву. Также планируется строительство пандуса возле автовокзала для выхода на мост.