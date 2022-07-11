Фото, видео ⟩ Крушение "Титаника": в Риге демонтируют знаменитый торговый центр

Видео: Крушение "Титаника": в Риге демонтируют знаменитый торговый центр

Ранее по взаимному соглашению сторон был подписан договор купли-продажи за 8,282 млн евро земельного участка и находящейся на нем многоэтажной автостоянки, где в настоящее время находится также торговый центр Titāniks, для нужд строительства объектов железнодорожной магистрали Rail Baltica.

Данная территория необходима для строительства центральной транспортной развязки Риги в рамках проекта Rail Baltica. Процесс отчуждения недвижимости велся с 2017 года.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной магистрали европейского стандарта от Таллина до границ Польши и Литвы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную ветку с европейской колеей (1435 мм) протяженностью 870 километров с максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

Для нужд строительства инфраструктуры Rail Baltica в Рижском аэропорту и районе Центрального вокзала будет отчуждено более 100 объектов недвижимости, в том числе торговый центр Titāniks. Центр будет снесен, а вместо него на этом месте будет разбит сквер.