60 см² на человека: 27 дней в одном из подвалов села Ягодное с 350 другими жителями

Я понимаю, что вам дико это даже слушать, потому что я сама не думала, что в 21-ом веке, в цивилизованном мире, можно так с людьми поступать – это как будто мы вернулись в войну с фашистами. Мне казалось, что я была ко всему готова, но точно не к такому.

- Каким был ваш быт? Как и чем вы питались?

- У нас были ведра для того, чтобы ходить в туалет, потому что когда нам сутками не открывали подвал, нужно было как-то выживать. Ведра эти, конечно, были переполнены, вонь стояла ужасная.

Много пожилых людей, которым тяжело было передвигаться, ходили под себя, и все 350 человек этим дышали.

Но мы привыкали к этому воздуху, потому что не было другого выбора… человек ко всему привыкает.

Кормить нас не собирались, конечно, поэтому российские солдаты поставили наверху несколько человек, которые на костре два раза в день варили для нас еду – жидкую кашу или суп, но это тяжело было назвать едой, это был прием пищи, лишь бы не умереть.

Вода у нас по началу была только техническая, рыжего цвета, она воняла, но мы ее пили, потому что, снова-таки – выбора не было. Мы пили и ели грязными руками с грязных тарелок.

Мы, жители нормальной цивилизованной страны, которые привыкли жить в порядке и чистоте, жили как скот.

Мне кажется, для российской армии мы были как скот – им не важна наша культура, наши дома, наша жизнь, они пришли на нашу территорию просто все уничтожить, разрушить, убивать людей. Это геноцид: уничтожить нацию, стереть и уйти. Потому что было видно, что человеческая жизнь для них абсолютно ничего не значит.

Мы недооценили бесчеловечность российских солдат, потому что мы думали, что они преследуют свои военные цели и не будут трогать мирное население. Как мы ошибались…

- Были ли случаи изнасилования российскими солдатами за время вашего заключения?

- Несколько раз пьяные российские солдаты спускались в подвал за девушками. Три-четыре раза точно. Но нам очень везло, потому что они были уже очень пьяные, и ни разу ни одну женщину из нашего подвала за 27 дней не изнасиловали. Но попытки были, например: один солдат подошел к девушке, говорит, чтобы она шла с ним, а те, кто рядом, мудрые женщины, начинали ему заговаривать зубы, о чем-то спрашивать, а так, как в подвале еще мало воздуха, этот солдат сел на стул и просто уснул. Люди вокруг стояли тихонечко, чтобы он не проснулся. Среди ночи он пришел в себя, взял свой автомат, и ушел.