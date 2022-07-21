Подсчеты ЦРУ: Россия потеряла в Украине 15 000 солдат

Как отмечает Русская служба ВВС, Бернс назвал эти цифры на Форуме по безопасности в Аспене.

"И украинцы тоже пострадали - вероятно, немного меньше, но все же, вы знаете, это значительные потери", - добавил он.

Русская служба ВВС напоминает, что с одной стороны, СССР столько потерял почти за 10 лет войны в Афганистане, с другой стороны,

среди имеющихся оценок это одна из самых низких. Британская разведка говорила о 15-20 тысячах погибших еще в июне.

В свою очередь генштаб ВСУ день назад называл цифру в 38750 погибших, оговариваясь при этом, что она приблизительная.

Министерство обороны России в последний раз называла цифру своих потерь 25 марта: 1351 погибший, однако уже тогда эта цифра казалась заниженной.

Русская служба Би-би-си, "Медиазона" и группы волонтеров собирают данные о погибших по открытым источникам. Разумеется, это не все погибшие, но тем не менее по состоянию на 8 июля им были известны имена 4515 погибших.

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