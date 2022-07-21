В Эстонии в бассейне центра здоровья под воду ушел 10-летний мальчик. Его не спасли

Заведующая Кейлаского центра здоровья Лийна Зибо подтвердила Postimees, что подобный инцидент произошел позавчера в центре здоровья: "Мы оказали ребенку первую помощь, а затем передали его медицинскому персоналу".

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Анники Максимовой, ​​в полицию поступило сообщение о том, что в Кейласком центре здоровья 10-летний мальчик оказался под водой. Скорая помощь увезла ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердил Postimees в среду днем, что мальчик скончался в больнице. "К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 10-летнему мальчику. Мы выражаем глубокие соболезнования близким", - сказал дежурный пресс-секретарь PPA.

Полиция возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего.