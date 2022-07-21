Фото, видео ⟩ Что происходило на концерте Rammstein в Таллинне?

Концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавирусных ограничений, но теперь флагман немецкого индустриального рока наконец сможет выступить в столице Эстонии в рамках тура Europe Stadium Tour 2022.
Rammstein приехал в Эстонию уже в пятый раз, и организаторы подготовили программу мощнее, чем когда-либо. Rammstein удивил новым шоу, световыми эффектами и пиротехникой, которая превзошла по сложности и масштабу все предыдущие концерты немецкой группы.
Rammstein уже можно считать любимой группой эстонского народа, и вы можете быть уверены, что их выступление на Певческом поле станет самым большим и запоминающимся концертом на открытом воздухе лета 2022 года.
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Если несколько лет назад они выступали на Певческом поле в рамках летнего фестивального тура, то на этот раз они представили совершенно новое шоу продолжительностью более двух часов, с большой сценой и высококлассным звуком.
Очередь зрителей тянулась от улицы Ору до Рейди теэ. Концертная площадка также была заполнена людьми.
Читатель Elu24 прислал видео, на котором видно, что кафе вдоль Нарва мнт заполнены людьми. "Здесь происходит много сумасшедших ситуаций", – написал один из читателей.
Похоже, что очереди были не без причины. Только самые быстрые смогли купить напиток на свой вкус. Разочарованный посетитель концерта говорит, что крепкий алкоголь закончился к девяти часам вечера. "Самый крепкий алкоголь сейчас – это вино", – сказал он.
С исчезновением алкоголя пропала и связь. Посетители концерта испытывали трудности с совершением звонков и доступом в Интернет.
Передвигаться в толпе было невероятно сложно. "Здесь слишком много людей, это отвлекает. Здесь трудно передвигаться, а очереди невероятно длинные", – рассказал один из зрителей.
Далеко не все фанаты метал-группы попали на концерт: одни не пожелали покупать билеты, другим просто их не хватило, а третьих не пустили.
Немецкая метал-группа Rammstein зарекомендовала себя как высококлассные артисты, которые подходят к музыке как к искусству – их "собственному" искусству. Каждый концерт Rammstein – это одновременно мрачный и удивительно сказочный концерт: провокационное театрализованное шоу, наполненное драматизмом и запахом бензина.
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