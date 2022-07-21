Фото, видео ⟩ Что происходило на концерте Rammstein в Таллинне?

Концерт Rammstein уже дважды откладывался из-за коронавирусных ограничений, но теперь флагман немецкого индустриального рока наконец сможет выступить в столице Эстонии в рамках тура Europe Stadium Tour 2022.

Ярые поклонники Rammstein заполонили Певческое поле ФОТО: Erakogu

Rammstein приехал в Эстонию уже в пятый раз, и организаторы подготовили программу мощнее, чем когда-либо. Rammstein удивил новым шоу, световыми эффектами и пиротехникой, которая превзошла по сложности и масштабу все предыдущие концерты немецкой группы.

Rammstein уже можно считать любимой группой эстонского народа, и вы можете быть уверены, что их выступление на Певческом поле станет самым большим и запоминающимся концертом на открытом воздухе лета 2022 года.

Если несколько лет назад они выступали на Певческом поле в рамках летнего фестивального тура, то на этот раз они представили совершенно новое шоу продолжительностью более двух часов, с большой сценой и высококлассным звуком.

Очередь зрителей тянулась от улицы Ору до Рейди теэ. Концертная площадка также была заполнена людьми.

Очередь на концерт Rammstein ФОТО: Erakogu

Читатель Elu24 прислал видео, на котором видно, что кафе вдоль Нарва мнт заполнены людьми. "Здесь происходит много сумасшедших ситуаций", – написал один из читателей.

Похоже, что очереди были не без причины. Только самые быстрые смогли купить напиток на свой вкус. Разочарованный посетитель концерта говорит, что крепкий алкоголь закончился к девяти часам вечера. "Самый крепкий алкоголь сейчас – это вино", – сказал он.

С исчезновением алкоголя пропала и связь. Посетители концерта испытывали трудности с совершением звонков и доступом в Интернет.

Передвигаться в толпе было невероятно сложно. "Здесь слишком много людей, это отвлекает. Здесь трудно передвигаться, а очереди невероятно длинные", – рассказал один из зрителей.

Далеко не все фанаты метал-группы попали на концерт: одни не пожелали покупать билеты, другим просто их не хватило, а третьих не пустили.

Зрители наблюдают за концертом Rammstein за воротами Певческого поля ФОТО: Taavi Sepp

Немецкая метал-группа Rammstein зарекомендовала себя как высококлассные артисты, которые подходят к музыке как к искусству – их "собственному" искусству. Каждый концерт Rammstein – это одновременно мрачный и удивительно сказочный концерт: провокационное театрализованное шоу, наполненное драматизмом и запахом бензина.

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