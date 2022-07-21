В соцсетях сообщают, что в Кенгарагсе в супермаркет вернули масочный режим. Это не так

Как оказалось, жителей ввела в заблуждение одна из сотрудниц магазина, которая носит маску по собственной инициативе.

ФОТО: скриншот Facebook

"В соцсетях - вводящая в заблуждение информация! Одна из сотрудниц этого магазина использует маску для лица по собственной инициативе.

В данный момент со стороны Rimi нет указаний для работников по ношению масок. Маску нужно носить только в случае, если работник является контактным лицом, как это установлено правилами Кабинета министров",

- указал RUS TVNET представитель Rimi Latvia Юрис Шлейерс.

Напомним, на этой неделе руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Латвии Улдис Митенбергс выступил с заявлением, что в настоящее время нельзя прогнозировать, нужны ли будут ограничительные меры и какие именно, но ясно, что, если загруженность больниц значительно возрастет, ограничения могут быть возобновлены.

По словам Митенбергса, заболеваемость Covid-19 еще больше возрастет осенью, поэтому он призвал жителей завершить вакцинацию и получить бустерную вакцину от Covid-19, если они еще этого не сделали. Людей, у которых есть симптомы заболевания, эксперт призвал соблюдать осторожность и не выходить на улицу.

В свою очередь заместитель председателя Национального объединения Рихард Колс считает, что осенью могут возникнуть серьезные проблемы, если ответственные органы четко укажут, что нужно делать, чтобы уменьшить распространение Covid-19, а отношение общества будет легкомысленным.

По его словам, ответственность должны взять на себя не только лица, принимающие решения, но и общественность: необходимо осознавать, что вирус никуда не исчез. Следует соблюдать основные принципы - мыть руки и соблюдать дистанцию в два метра, а также следить за информацией Минздрава, так как показатели заболеваемости в настоящее время относительно высоки.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован 1631 новый случай заражения Covid-19.

За сутки сделано 4190 лабораторных тестов на Covid-19, из них 38,9% оказались положительными. 669 человек из заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 962 были вакцинированы против Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 599,5 до 649,4 случая на 100 000 населения.

За весь период пандемии заболевание Covid-19 лабораторно подтверждено в Латвии у 851 433 человек.