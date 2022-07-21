Колс: легкомысленное отношение общества к Covid-19 может привести к серьезным проблемам осенью

Ответственность должны взять на себя не только лица, принимающие решения, но и общественность, считает Колс, отмечая, что необходимо осознавать, что вирус никуда не исчез. Следует соблюдать основные принципы - мыть руки и соблюдать дистанцию в два метра, а также следить за информацией Минздрава, так как показатели заболеваемости в настоящее время относительно высоки.

По словам депутата, призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к европейским странам принять незамедлительные меры в связи с ростом заболеваемости Covid-19 носит общий характер, и государства должны сами оценивать ситуацию и вводить ограничения.

Кроме того, люди и сейчас могут защитить себя, надевая маски в общественных местах.

Депутат "Консервативных" Нормунд Жунна выразил доверие Минздраву, указав, что предыдущего опыта достаточно, чтобы специалисты могли понять ситуацию и действовать соответствующим образом.

СМИ также имеют большое значение - как они участвуют и помогают гражданам понять решения, сказала Жунна.

"В первую очередь надо руководствоваться здравым смыслом", - подчеркнул депутат, отметив, что все понимают риски заражения и способы их избежать.

Член "Нового единства" Атис Леиньш считает, что осенью в обществе будет большая усталость от ограничений. При этом существенных ограничений типа локдауна он не прогнозирует.

Как сообщалось, число случаев заболевания Covid-19 в Европе утроилось за шесть недель.