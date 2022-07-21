Чт, 21.07.2022
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Вилнис Кирсис, заместитель председателя Рижской думы

Выявлен 1631 новый случай Covid-19; кумулятивный показатель вырос почти до 650

Люди в Верманском парке. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere / LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрирован 1631 новый случай Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 649,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4190 лабораторных тестов на Covid-19, 38,9% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 669 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 962 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 851 433 человек, 5879 человек скончались от этого заболевания.

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