"Тихий убийца", которым не стоит пренебрегать в будущем

Жару называют "тихим убийцей", потому что о связанных с жарой смертях и новых госпитализациях часто говорят задним числом.

К примеру, в 2003 году во время аномальной жары погибли около 70 000 европейцев, но об этом стало известно лишь пять лет спустя. Жара ухудшает самочувствие людей, особенно тех, кто страдает проблемами с сердцем.

Из-за изменения климата периоды сильной жары становятся все более распространенными, и их становится все труднее переносить.

Даже если удастся сократить количество вредных выбросов в атмосферу к середине века, следует ожидать, что в последующие десятилетия температура продолжит повышаться.

Поэтому необходимо искать другие способы защиты людей от жары.

Одним из таких способов могло бы стать внедрение системы раннего предупреждения, которая позволила бы вовремя предупреждать медиков, закрывать школы и ограничивать (или даже запрещать) мероприятия на свежем воздухе. Правительствам следует более широко предоставлять обществу последние прогнозы о волнах жары, а также активно и подробно разъяснять, какие риски несет жара и как лучше себя обезопасить.

Цифровые каналы, такие как социальные сети - отличный способ распространения такой информации, и их уже используют как СМИ, так и метеорологические службы, распространяющие новости о предстоящей погоде.

Важным фактором является инфраструктура. Нужно обеспечить, чтобы жители, находящиеся на открытом воздухе, имели широкий доступ к тени, воде и "станциям влажности", которые могут помочь охладиться. Это, конечно, требует определенных вложений, так как необходим стабильный доступ к воде и электричеству.

Однако одним из самых простых способов обеспечить тень в городской среде является посадка деревьев, например, вдоль крупных улиц.

Это распространенная практика в западной и южной Европе, где, к примеру, по обеим сторонам центральной улицы города высаживают деревья, которые в солнечный день отлично блокируют солнечный свет и держат температуру "в разумных пределах".

Что касается недвижимости, то при ее строительстве также следует учитывать, что новое помещение будет местом, где люди смогут укрыться от жары. В свою очередь старые здания также могут быть адаптированы к жаре, и это можно сделать легко и относительно недорого. Наиболее эффективным способом является покраска наружных стен и крыш в светлый (желательно белый) цвет, поскольку светлый цвет отталкивает тепло и здание меньше нагревается.

Понятно, что в настоящее время мир сталкивается с кризисом в области здравоохранения другого рода, но тепловые волны, наряду с ожирением, деменцией и другими проблемами со здоровьем, в ближайшие десятилетия станут все более серьезной проблемой. Да, пандемию Covid-19 и, возможно, даже войну в Украине нельзя было предсказать, но постоянно усиливающиеся тепловые волны - это фактор, о котором исследователи давно предупреждают.

Таким образом, "тепловой кризис" - достаточная причина, чтобы, наконец, обратить серьезное внимание и на него, с целью предотвратить ненужные смерти и обеспечить лучшие экономические условия в будущем.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество находится на грани "коллективного самоубийства", имея в виду недавние климатические катастрофы, в том числе лесные пожары и трудно переносимую жару по всему миру.

Генсекретарь сделал свое заявление после того, как Великобритания предупредила о самом жарком дне за всю историю наблюдений, когда температура в стране достигла 41 градуса по Цельсию.

"Половине человечества угрожают наводнения, засухи, сильные бури и лесные пожары. Ни одна нация не застрахована. Тем не менее, мы продолжаем питать нашу зависимость от ископаемого топлива.

У нас есть выбор: коллективные действия или коллективное самоубийство",

- говорится в заявлении Гутерриша.