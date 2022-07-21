Максим Галкин и Алла Пугачева отправились в гости к Лайме Вайкуле

"Вот, едем в гости к Лайме", - говорит Галкин на видео, заодно напоминая про свои грядущие концерты в Эстонии. "Обеспечивает семью. Молодец", - похвалила супруга Алла Пугачева.

Напомним, каждое лето в Юрмале Пугачева и Вайкуле снимали забавные ролики для соцсетей, которые объединились в цикл под названием "Дамы с дюн". Но в 2021 и 2022 годах им помешала пандемия Covid-19.

В интервью RUS TVNET Вайкуле сказала: "У нас с Аллой это спонтанный проект, и никаких обязательств по созданию контента у нас нет. Мы с ней не видимся так часто, но зато созваниваемся каждый день и постоянно на связи. Если будет вдохновение - заснимем. Ждите!".

Ранее Галкин поделился в своем Instagram кадрами прогулки по пляжу в Юрмале. В один из моментов к нему с вопросом обратился мужчина. "Я просто снимаю", - объяснил ему юморист. Тогда незнакомец заметил, что ждет концерта Галкина в Варшаве.

Далее юморист продолжил показывать кадры своей прогулки, которые дополнил музыкой певицы Sia. После Галкин поделился в сторис комментариями, которые оставляют в его Instagram-профиле.

Напомним, Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что он с Аллой Пугачевой и детьми находится в Латвии. В августе у него состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.