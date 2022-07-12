Лайма Вайкуле для RUS TVNET: "Хорошо, что есть артисты, о которых можно пустить слухи"

- В последние месяцы желтая пресса регулярно обсуждала причины вашей поездки в США. Понятно, что это личное дело, но, может быть, вы можете успокоить поклонников/читателей, хоть немного приоткрыть тайну вашего пребывания в Америке?

- В Америке время бежит быстро - мы начали с посещения концерта Бруно Марса. Пока встречались со всеми друзьями и ходили на концерты, время пролетело молниеносно. Билет у меня был в одну сторону, и так как еще были ограничения, я все еще не могла работать. Я занималась саморазвитием, набиралась новыми идеями.

Лайма Вайкуле ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

- В СМИ появились новости о якобы ваших долгах в Латвии. Не могли бы вы дать комментарий по этому поводу?

- Ну, если верить слухам, то, пока я была в Америке, я успела уже развестись, выйти замуж за молодого парня, которому оставила банковский счет, но он застрелился и я была на похоронах в Латвии, где ужасно себя вела… Хорошо, что есть артисты, о которых можно пустить слухи - чем же еще привлечь внимание СМИ? Меньше верьте слухам. Я лично не знаю, какие у меня долги и что кто-то должен мне. Для этого есть специалисты, с которыми я встречалась по деловым вопросам. У любого предпринимателя есть падения и взлеты в бизнесе, и как вы думаете, как нам, артистам, было эти три года, когда мы не могли работать? Загляну в свой кошелек и, если хватит - поддержу и госбюджет.

Лайма Вайкуле ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

- Планируете ли вы в этом году снять с Аллой Борисовной очередной ролик для соцсети из цикла "Дамы с дюн"? Тем более что они с Максимом сейчас в Латвии.

- У нас с Аллой это спонтанный проект и никаких обязательств по созданию контента у нас нет. Мы с ней не видимся так часто, но зато созваниваемся каждый день и постоянно на связи. Если будет вдохновение - заснимем. Ждите!

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева ФОТО: скриншот instagram.com/alla_pugacheva_forum

- Ранее вы выразили поддержку своим знакомым музыкантам в Украине и пострадавшим. Планируете ли вы благотворительные концерты?

- Конечно, я об этом думаю, но, как говорится, доживем до завтра - там и посмотрим.

Галерея: Лайма Вайкуле

Напомним, Лайма Вайкуле 26 июля выступит в концертном зале "Дзинтари" на церемонии вручения премии "Золотой микрофон", 31 июля - в Паланге, а 27 августа певица поднимется на сцену вместе с Интарсом Бусулисом на празднике Каугури в Юрмале.