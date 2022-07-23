Что Интарс Бусулис делал в Париже?

Интарс Бусулис поделился в своих социальных сетях романтическими фотографиями из Парижа, который он посетил в эти выходные с женой.

ФОТО: Скриншот Instagram

ФОТО: Скриншот Instagram

ФОТО: Скриншот Instagram

ФОТО: Скриншот Instagram

Там супруги проводили время, гуляя, посещая музеи рестораны и, конечно же, осмотрели Эйфелеву башню. Свои впечатления о Париже музыкант разместил в социальных сетях и признался, что впервые побывал в Париже в 1997 году вместе с духовым оркестром "Талси".

ФОТО: Скриншот Instagram

"Насколько я помню, средств на автобусную стоянку не хватило. Зато сохранилась фотография с Эйфелевой башней на заднем плане, у которой есть экран с обратным отсчетом.

ФОТО: Скриншот Instagram

Фото сделано из люка крыши. Круг замкнулся. Чувствую себя на выпускном", - написал Бусулис в подписи к посту.

За выходные в Париже Интарс с супругой побывали в Лувре, погуляли в разных парках, посетили английский книжный магазин Shakespeare and Company, а позже - концерт Coldplay.