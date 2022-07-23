Что Интарс Бусулис делал в Париже?

Интарс Бусулис поделился в своих социальных сетях романтическими фотографиями из Парижа, который он посетил в эти выходные с женой.
Там супруги проводили время, гуляя, посещая музеи рестораны и, конечно же, осмотрели Эйфелеву башню. Свои впечатления о Париже музыкант разместил в социальных сетях и признался, что впервые побывал в Париже в 1997 году вместе с духовым оркестром "Талси".
"Насколько я помню, средств на автобусную стоянку не хватило. Зато сохранилась фотография с Эйфелевой башней на заднем плане, у которой есть экран с обратным отсчетом.
Фото сделано из люка крыши. Круг замкнулся. Чувствую себя на выпускном", - написал Бусулис в подписи к посту.
За выходные в Париже Интарс с супругой побывали в Лувре, погуляли в разных парках, посетили английский книжный магазин Shakespeare and Company, а позже - концерт Coldplay.
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