Видео ⟩ "Чему мы угрожаем?": Зона (не)толерантности к ЛГБТ+ в Латвии

"Зона (не)толерантности" - это четырехсерийный фильм журналистов TVNET GRUPA Артура Быкова и Раисы Смирновой о жизни ЛГБТ-сообщества в Латвии.

На протяжении четырех серий представители ЛГБТ-сообщества, эксперты и правозащитники делятся историями о себе, камин-ауте, дискриминации, отношениях с близкими, реакции общества, борьбе за право регистрировать отношения, прайдах и многом другом.

Не секрет, что даже упоминание ЛГБТ-тем у многих вызывает агрессию, неприятие, отрицание, фобию. Поэтому цель проекта - показать, что представители этой части общества совсем не отвечают тем стереотипам, которые о них сформулировали для себя многие жители Латвии.

"Снять этот фильм было моей личной инициативой. Я хотела показать, что любовь бывает разной и она имеет право на существование", - говорит соавтор проекта, журналист RUS TVNET Раиса Смирнова.

"Хотелось дать платформу тем, чьи голоса не просто теряются на фоне остальных, но нередко даже подавляются агрессивно настроенной частью общества. Надеюсь, что истории героев и комментарии экспертов помогут лучше понять, чем живет ЛГБТ-сообщество", - добавляет соавтор проекта, журналист TVNET Артур Быков.