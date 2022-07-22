Пт, 22.07.2022
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В гараже в Лиелварде нашли различные боеприпасы

Иллюстративное фото ФОТО: ARTFULLY PHOTOGRAPHER/Shutterstock

На этой неделе в гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы, сообщает Государственная полиция.

Днем 18 июля в полицию поступил вызов на адрес в Лиелварде, где в гараже были обнаружены различные виды боеприпасов и, возможно, взрывчатые вещества.

На место выехали полиция и специалисты Национальных вооруженных сил.

Полиция возбудила уголовное дело о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка.

Для изъятых боеприпасов назначены экспертизы, в настоящее время ведется расследование.

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