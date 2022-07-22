В гараже в Лиелварде нашли различные боеприпасы
На этой неделе в гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы, сообщает Государственная полиция.
На этой неделе в гараже в Лиелварде были обнаружены различные боеприпасы и, возможно, взрывоопасные предметы, сообщает Государственная полиция.
Днем 18 июля в полицию поступил вызов на адрес в Лиелварде, где в гараже были обнаружены различные виды боеприпасов и, возможно, взрывчатые вещества.
На место выехали полиция и специалисты Национальных вооруженных сил.
Полиция возбудила уголовное дело о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка.
Для изъятых боеприпасов назначены экспертизы, в настоящее время ведется расследование.
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