Полиция спасла шестилетнюю внучку от пьяной бабушки

В четверг, 21 июня, около 19:30 в полицию позвонила жительница района Дарзини и сообщила, что к ней пришел ребенок и просит есть.

Прибывших на место полицейских встретила женщина, которая объяснила, что пришедшая девочка хочет есть и уже долгое время бродит по району. Женщина также утверждала, что побывала дома у соседки, на которую была оставлена 6-летняя девочка, и встретила там бабушку ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Полиции удалось выяснить личные данные ребенка. Голодная девочка утверждала, что поела только утром и уже вторые сутки находится у бабушки. Также девочка была грязная.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили бабушку ребенка и ее подругу, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в крови оказалась 3,23 промилле. Кроме того, в доме было накурено, грязно - кругом разбросаны вещи и бытовые отходы. Таким образом, сотрудники муниципальной полиции пришли к выводу, что ребенок находится в неблагоприятных условиях.

Было установлено, что мать шестилетней девочки глухонемая и с ней невозможно общаться, а также неизвестно, где находится отец ребенка.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая, осмотрев бродячую девочку, решила, что в госпитализации ребенка нет необходимости.

Когда же врачи осмотрели девочку, бабушка попросила сотрудников полиции отвезти ее в магазин по дороге, так как у нее закончился алкоголь.

Работники полиции пришли к выводу, что бабушка не может позаботиться о ребенке, поэтому приняли решение забрать девочку и доставить ее в безопасную среду по задекларированному месту жительства, где проживают ее мать, сестра и брат.

Прибыв по адресу, стражи порядка установили, что условия проживания хорошие и мать в состоянии позаботиться о детях, поэтому было принято решение передать ребенка ей.

Мать девочки пояснила, что старший сын и дочь накануне навестили бабушку, после чего девочка захотела остаться у нее. Также старший сын утверждал, что условия жизни в то время у бабушки были хорошие и в доме было чисто.

За неисполнение обязанностей по уходу за ребенком начат процесс об административном правонарушении, информация передана в Рижский сиротский суд и социальную службу.