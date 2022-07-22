Латвиец, воюющий в Украине, о противнике: "В основном молодые и непрофессиональные ребята"

Кристс Анцанс раньше не был связан с армией, всему научился уже в Украине, куда приехал с убеждением, что, только сражаясь с агрессором, он сможет сохранить независимость своей Родины.

21 июля Кристс приехал в Украину, чтобы продолжить свой путь в Харьков, где в окопах стоит его многонациональный батальон.

Живя последние несколько лет в Германии, Анцанс никогда не думал, что станет солдатом.

Кристс Анцанс пробыл в Латвии всего одну неделю. Он не был на родине полтора года, поэтому хотел встретиться с мамой и сестрой в Курземе. Солдат признается, что находиться в Латвии непросто, все вокруг наслаждаются отдыхом, но он знает, что товарищи на Восточном фронте находятся в окопах так глубоко, как только могут. И все для того, чтобы выжить.

Но по ту сторону фронта противник не всегда готов в военном отношении.

"Молодые ребята в основном. Очень молодые, непрофессиональные. Прошли срочную военную службу, и их бросили на войну!"

Анцанс решил отправиться в зону боевых действий в марте. Узнав об агрессии России против Украины, он отправился из Германии в Украину, где в то время формировались первые интернациональные батальоны. Там встречались люди со всего мира.

Видео: Сюжет ReTV на латышском языке