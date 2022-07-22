В Латвии собираются ввести штраф за превышение скорости уже на 10 км/час

В Минтрансе констатировали, что разрешенная скорость движения часто нарушается, так как за ее превышение до десяти км/ч водителю выносится предупреждение, но штраф в размере двух штрафных единиц, или десяти евро, не применяется.

В процессе обсуждения представители аналитического центра поддержали решение, что штраф за нарушение скорости может применяться и за превышение разрешенной скорости на десять км/ч. Это предложение направлено на снижение количества людей, нарушающих скоростной режим, и последствий дорожно-транспортных происшествий.

Теперь за превышение разрешенной скорости движения до десяти км/ч будет применяться штраф в размере десяти евро, а не предупреждение, как сейчас.

Планируется, что в ближайшее время Департамент дорожного движения обратится в комиссию Сейма для оценки предложения.

Директор Департамента инфраструктуры дорог Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс обратил внимание на то, что с началом лета безопасность дорожного движения ухудшилась, несмотря на то, что летом стоит ясная погода, видимость хорошая и дороги сухие. В этом году уже погибли почти 60 участников дорожного движения, и эта тенденция не сулит ничего хорошего, поскольку приближается конец года, когда наступят осенние и зимние месяцы.

Член правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс заявил, что изменить состояние безопасности дорожного движения за короткое время невозможно. Долгосрочным решением было бы починить транспортную инфраструктуру, но это требует времени и больших денег. Вецтиранс отметил, что на реконструкцию всех дорог потребуется 3,4 миллиарда евро.

По мнению Аксенокса, быстрым и эффективным решением была бы активная работа полиции на дорогах, но не раз говорилось, что в Госполиции не хватает сотрудников.

Профессор социальной психологии Латвийского университета Иварс Аустерс обратил внимание на то, что общество склонно считать, что небольшое нарушение не считается нарушением, и это касается не только дорожного движения.

"Если мы нарушим лимит скорости на 10%, то и уклонение от уплаты налогов, списывание на экзаменах не останется в стороне", - подчеркнул Аустерс.

По его словам, адекватное наказание и его неотвратимость - хороший аргумент для дисциплинирования людей и соблюдения разрешенной скорости движения.

Представитель Госполиции Артурс Смилга выразил удивление тем, что в количестве погибших и пострадавших в авариях виноваты исключительно полиция и плохой контроль. Он обратил внимание на то, что с прошлого года муниципалитеты получили право устанавливать технические средства контроля за водителями на своей административной территории, но в то же время не стал отрицать, что в Госполиции не хватает сотрудников.

По мнению Государственной полиции, предупреждение о превышении скорости давно следовало бы отменить и вместо него применять штраф. Большая часть нарушений скорости, фиксируемых камерами контроля скорости, приходится на случаи превышения скорости на 10-20 км/ч.

"У людей в голове сложилось, что ехать со скоростью плюс десять километров в час - это нормально. Никто не считает это наказанием. Такой вид наказания неуместен", - подчеркнул Смилга.