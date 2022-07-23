Сб, 23.07.2022
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Лазарева, Кац, Яшин: В РФ дополнили список "иноагентов"

Татьяна Лазарева ФОТО: скриншот видео

Министерство юстиции России расширило список физических лиц, которые являются "иноагентами", пишет "Медуза".

В реестр попали политики Илья Яшин и Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и активист Руслан Шаведдинов.

Напомним, реестр "иноагентов" был создан в апреле 2022 года. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек. Существует три списка: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ - иностранных агентов" еще девять человек, самыми популярными из которых оказались журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.

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