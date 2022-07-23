Лазарева, Кац, Яшин: В РФ дополнили список "иноагентов"

Напомним, реестр "иноагентов" был создан в апреле 2022 года. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек. Существует три списка: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.