Лазарева, Кац, Яшин: В РФ дополнили список "иноагентов"
Министерство юстиции России расширило список физических лиц, которые являются "иноагентами", пишет "Медуза".
Министерство юстиции России расширило список физических лиц, которые являются "иноагентами", пишет "Медуза".
В реестр попали политики Илья Яшин и Максим Кац, телеведущая Татьяна Лазарева, блогер Вероника Белоцерковская и активист Руслан Шаведдинов.
Напомним, реестр "иноагентов" был создан в апреле 2022 года. С тех пор туда были внесены более полутора десятков человек. Существует три списка: СМИ (туда могут попадать не только компании, но и обычные люди), некоммерческих организаций и незарегистрированных объединений без образования юридического лица.
Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ - иностранных агентов" еще девять человек, самыми популярными из которых оказались журналист Юрий Дудь и политолог Екатерина Шульман.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!