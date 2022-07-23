В Балви в пятиэтажке вспыхнул пожар: пострадал один человек

В Службе неотложной медицинской помощи констатировали, что лицо серьезно не пострадало, состояние его здоровья стабильное.

Вызов на место происшествия на улице Берзпилс VUGD получила в 10:05.

На месте было установлено, что горят балконы третьего, четвертого и пятого этажей и мусор на площади 22 квадратных метра.

Семь человек эвакуировались из здания до прибытия VUGD.

В 11:04 пожар был локализован, но работы по тушению продолжаются.