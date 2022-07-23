YouTube на время удалял антивоенную серию "Масяни"

Видеохостинг YouTube восстановил последнюю, антивоенную серию знаменитого мультсериала "Масяня", в которой речь шла о захвате "Санкт-Мариенбурга", сообщил его создатель Олег Куваев. "Мульт вернули Спасибо огромное всем за поднятый шум!" - написал режиссер в Facebook в субботу, 23 июля.

Всего несколькими часами ранее мультипликатор заявил об удалении эпизода. Решение было принято после жалобы пользователя, заявившего о своем копирайте на изображение Исаакиевского собора, написал Куваев в Facebook.

"Пожаловался на копирайт, дескать картинка Исаакия срисована с его личной фотографии. Хотя там имеет место просто фронтальный вид Исаакия, любой его фотографировавший может так пожаловаться", - сообщил мультипликатор. Он признал, что использовал при создании данной серии фотографии Исаакиевского собора из интернета, заявив, что в этом нет никаких нарушений. Куваев также указал, что у этого ролика на YouTube было 4 млн просмотров.

Размещенный на YouTube 162-й эпизод "Масяни" предварялся словами: "Эмпатия - главное человеческое чувство. Способность сопереживать. Способность поставить себя на место другого. Этот мульт адресован тем, кто по какой-то чудовищной ошибке поддерживает русско-украинскую войну".

В нем речь шла о вымышленном нападении Китая на "Санкт-Мариенбург" и, в частности, разрушении авиаударом Исаакиевского собора. На примере российской "северной столицы" в нем рассказывалась судьба Мариуполя.