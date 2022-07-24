23-летняя девушка из США конец июля собиралась провести с сестрой. Они планировали отправиться на прогулку, покупаться в местном озере, а также посмотреть салют. Вместо этого молодая женщина вместе с бывшим другом пряталась в гостиничном номере, где тайно проводила аборт, сообщает СМИ Vice World News.

Vice World News не раскрывает имя молодой женщины, вместо этого в оригинальной статье используется инициал J. За пару дней до того, как она узнала, что беременна, Верховный суд отменил решение по делу "Роу против Уэйда", которое предполагало, что Конституция предусматривает право женщин на аборт. J живет в штате Аризона, в Соединенных Штатах, где в клинике уже не могла прервать беременность легально, поэтому она нашла другой выход - выпила таблетки, купленные в Интернете, чтобы вызвать аборт.

"Это казалось самым независимым решением, которое я могу принять в настоящее время, - сказала J всего через несколько часов после того, как выпила таблетки. - Если бы я предпочла не проходить через это и не переживать все эти драматические ситуации, я никогда не могла бы быть независимой. Моя жизнь не принадлежала бы мне, и мысль об этом страшнее всего того, что я сейчас делаю".

В течение 11 дней девушка преодолела различные препятствия - финансовые, эмоциональные и медицинские, - чтобы в конце концов тайно сделать себе аборт. В эти дни она думала о том, как она получит таблетки для аборта, скрывала планы от своих консервативных родителей-христиан и столкнулась с поставщиками услуг, которые нарушили закон, чтобы ей помочь.

В Соединенных Штатах после отмены приговора множество людей стали "экспертами" в нарушении закона. Хотя использование таблеток для аборта может быть медицински безопасным, но это не является безопасным юридически.

Решимость J прервать беременность была непоколебима, даже после того, как она узнала, что у нее повышенный риск внематочной беременности.

"То, что я делаю сейчас, для моего тела создаст много травм, например, кровотечение, и я все равно попаду в больницу, и там кому-нибудь придется заботиться об этом", - объясняет J. Женщина знает, что такие истории в ближайшем будущем перестанут быть редкостью и, может быть, не являются таковыми уже сейчас.

"Это заставляет меня чувствовать себя очень дерьмовой частью статистики, - сказала она. - Я не хотела этого. Я не хотела делать аборт в гостинице Hampton Inn.

J, которая планировала лето проводить с родителями в целях экономии денег, сказала, что она только переехала в Аризону, когда Верховный суд отменил решение. Она еще не заметила задержку своих месячных. На следующий день после решения она вдруг почувствовала себя очень плохо.

"Меня вытошнило в машине моего отца. Я поняла, что это нехороший знак", - с горечью говорит она.

Тест на беременность показал две полоски.

"У меня было замешательство. Я, наверное, в течение 45 минут была в душе, просто сидела, потому что не могла ничего понять, - сказала J. - Я держала в руках этот тест на беременность и смотрела на него с недоверием".

Она никогда не хотела детей. Вместо этого она видит себя как "классную тетю" для других детей.

Ее отношения с родителями уже давно напряжены. Когда J училась в средней школе, ее родители узнали, что у нее романтические отношения с девушкой, поэтому год ей пришлось учиться дома. Она знала, что родители никогда не поддержат аборт, и беспокоилась о том, что они могли бы от нее отказаться.

На следующее утро J села на кровать и усердно составила список тех людей и клиник, которые, по ее мнению, могли бы помочь. После каждого звонка девушка красной ручкой зачеркивала новое имя или название.

"Каждый раз, когда я зачеркивала эти имена и клиники, это было душераздирающе. И тогда мне пришлось подбадривать себя: "Хорошо, следующий телефонный звонок, возможно, поможет!". А потом я снова получала: "Нет, простите. Справляйтесь сами".

Одной организацией в списке J оказался центр кризисной беременности, который является одним из тысячи заведений, цель которых состоит в том, чтобы убедить людей продолжать беременность. Центр пытался убедить J прийти лично, проговорить "варианты" и услышать сердце эмбриона. (J кажется, что в то время она была беременна около пяти недель. На этом этапе у эмбриона сердце еще не развилось.)

"Мне их было больше жаль, чем саму себя, - сказала она. - Жаль, что им кажется необходимым менять мнение человека каждый раз, когда он находится в кризисной ситуации, и жалко, что у них есть возможность судить о выборе какого-то человека. Я не думаю, что могла бы участвовать в таких переговорах и думать, что поступаю правильно".

J позвонила по телефону доверия. Там женщина ей сказала: "Я не могу этого говорить, но лучшее решение - заказать таблетки в интернете". Так девушка и поступила.

Услуга Aid Access, созданная нидерландским врачом, который решил осуществлять аборты в странах, в которых это запрещено, скорее всего, является главным поставщиком таблеток для абортов в США. Его товары стоят около 110 евро, но цена не строго определена. Однако доставка может занять до трех недель.

J не хотела ждать так долго:

"Я не думаю, что могла бы просидеть две недели и просто ждать и заставлять его расти. Это было бы слишком реально, и я боялась, что меня поймают. И я знаю, что если бы меня поймали, родители бы отреагировали эмоционально", - вспоминает J.

Однако на сайте под названием Plan C девушка нашла таблетки, которые могут быть доставлены в течение нескольких дней. С доставкой это стоило почти 290 евро. У нее было около 400 евро, но бывший друг согласился заплатить за аборт.

Они заказали таблетки на место жительства бывшего друга, который живет в штате, где аборт не запрещен. После этого он полетел в Аризону и встретился с J, которая солгала своим родителям, что навещает друга. Потом они вдвоем отправились в отель, чтобы сделать аборт.

Но план не удался, потому что заказанные таблетки по дороге исчезли. Так как J не знала, что делать дальше, ее бывший друг убедил ее отправиться в центр здоровья. Там она узнала, что существует большая вероятность, что беременность будет внематочной.

Поставщики услуг предоставили ей номер телефона доверия, на который можно звонить, если во время аборта что-то пойдет не так. Кроме того, они предупреждали ее: "Мы находимся на странном пути, так что если мы дадим вам совет или заставим что-нибудь сделать, и вы, и мы можем подвергнуться риску. Так что надо звонить на этот анонимный телефон доверия. Не звоните нам".

"Я не думаю, что люди понимают, что это на самом деле сделает, - комментирует судебное решение J. - Я даже не могу получить ответы на вопросы, потому что юридически это может привести меня к неприятностям?" Она тихо начинает плакать: "Простите".

Запрет на аборты обычно направлен на наказание оказывающих услуги лиц. Сторонники запретов абортов настаивают на том, что их интересуют только люди, предлагающие аборты, а не те, кто их хочет. Но теперь неясность того, что является законным и что нет, с каждым днем только увеличивается, потому что нет гарантий, что беременные не попадут в поле зрения правоохранительных органов.

Бывший друг J понял, что по ошибке таблетки были отправлены соседу. Женщина в воскресенье выпила первую таблетку. Двадцать четыре часа спустя она выпила еще четыре. После этого ей стало плохо.

"Я хочу куда-нибудь пойти и поговорить с кем-нибудь, чтобы мне объяснили, что будет с моим телом, - сказала J через два дня после того, как узнала, что находится в положении. - Сейчас не кажется, что это решение, и это действительно страшно. Кажется, все против меня, и все говорит: "Ну, вы сами создали такую ситуацию, поэтому лучше придумайте, как вы это исправите, или живите с последствиями".

"Кажется, что мой организм используется в качестве наказания", - говорит девушка.

"В туалете видеть кровяные выделения, а потом просто смыть их, как дохлую золотую рыбку, было волнительно. Мне было трудно смыть воду в туалете. Мне пришлось некоторое время посидеть в душе и немного поплакать", - рассказывает J.

Во время аборта J чувствовала себя виновной. Она думала: "Что делать, если это неверное решение? Что делать, если консерваторы правы - человек возникает с момента зарождения?". Но потом она посмеялась над своими мыслями.

Кровотечение и судороги понемногу закончились, и ей показалось, что беременность все-таки не внематочная, потому что она не пережила ни одного симптома, о котором ранее предупреждали. Чтобы убедиться в этом, она запланировала визит к врачу.

У девушки трудности с финансами. Проведя аборт, она истратила все свои сбережения. За билеты на самолет, гостиницу, таблетки, проверки здоровья и продовольствие J вместе с бывшим другом потратили почти 1900 евро.

Но она не сожалеет о своем выборе: "Хотя все это время менялись мои эмоции, я все еще знаю, что это было не то будущее или жизнь, которые я себе захочу".