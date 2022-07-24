Навальный поздравил свою жену с днем рождения

Сегодня Юлии Навальной исполнилось 45 лет. Ее муж поздравил ее постом в социальной сети Instagram.

"Мне легко сидеть, потому что у меня есть ты. Тут все иногда грустят и тоскуют. А я, только подкрадывается грусть, начинаю думать о тебе", - пишет Навальный.

В комментариях люди присоединяются к поздравлениям и умиляются паре.

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Нет, правда, от такого сердце ныть начинает еще больше — Светлана💙💛 (@nii4avo_branch) July 24, 2022

На разрыв аорты! Блин, какая же в мире несправедливость. От всей души желаю быстрее вам быть вместе! А тем, кто сотворил это, гореть в аду. — Ева Кухлевская (@EKuhlevskaa) July 24, 2022

Настоящие граждане моей страны! Хорошая семья. Люблю Вас! — Андрей Анатольевич (@andrej_anatol) July 24, 2022

Навальный был отправлен в колонию после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что политик не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии. Навальный и его адвокаты безуспешно доказывали суду, что в это время политик проходил лечение в Берлине после отравления "Новичком".

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда", после чего его этапировали в колонию строгого режима в Мелихове.