Вс, 24.07.2022
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Влада и Константин Либеровы, украинские фотографы

Навальный поздравил свою жену с днем рождения

ФОТО: Instagram/navalny

Сидящий в тюрьме оппозиционный политик Алексей Навальный поздравил с днем рождения свою жену, Юлию.

Сегодня Юлии Навальной исполнилось 45 лет. Ее муж поздравил ее постом в социальной сети Instagram.

"Мне легко сидеть, потому что у меня есть ты. Тут все иногда грустят и тоскуют. А я, только подкрадывается грусть, начинаю думать о тебе", - пишет Навальный.

В комментариях люди присоединяются к поздравлениям и умиляются паре.

Навальный был отправлен в колонию после того, как в начале февраля Симоновский районный суд Москвы изменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальное наказание в виде 3,5 года заключения. Формальным поводом стало то, что политик не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии. Навальный и его адвокаты безуспешно доказывали суду, что в это время политик проходил лечение в Берлине после отравления "Новичком".

22 марта суд приговорил Алексея Навального к 9 годам строгого режима по делу о "мошенничестве и оскорблении суда", после чего его этапировали в колонию строгого режима в Мелихове.

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