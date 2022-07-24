После двух разрушительных наводнений в Сочи введен режим ЧС

"По всему городу объявили режим ЧС, - написал в своем телеграм-канале глава города Алексей Копайгородский. - Это дает нам ещё один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим"

По его словам, воскресный дождь "лил стеной" и не прекращался почти час. За это время в городе выпало 76 мм осадков. Это даже больше, чем в среднем выпадает в Сочи за весь июль - один из самых засушливых месяцев в этих широтах (67 мм).

Ночной разгул стихии стал вторым подряд. Первый раз город затопило за сутки до него - в ночь на субботу - и уже тогда пресс-служба МЧС России предупреждала, что уровень городских рек в Сочи поднялся до критических отметок, а с моря надвигается еще один грозовой фронт.

В результате начавшийся в ночь на воскресенье тропический ливень затопил полтора десятка улиц в центре города. Десятки автомобилей снесло с улиц потоком воды - иногда вместе с находящимися в салоне людьми.

Не обошлось без жертв: Копайгородский сообщил о погибшей в результате наводнения женщине. Как уточняют местные СМИ, ее придавило к забору автомобилем, снесенным потоком воды.

Разгул стихии

В результате первого, субботнего ливня больше всего пострадал курортный Лазаревский район. Кроме того, оказался затоплен двухсотметровый участок федеральной трассы A-147 (Джубга - Сочи), протянутой вдоль черноморского побережья.

Пресс-служба администрации города сообщила, что сразу на четырех реках - Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста - сработали датчики опасных явлений, предупреждающие об опасно поднявшемся уровне воды.

Подтопление подстанций привело к отключению в нескольких районах города электроэнергии. По словам главы сочинской администрации, в ликвидации последствий наводнения участвовали более 1000 человек и 400 единиц техники.

Однако вскоре после того как стихия улеглась, городские власти предупредили, что с моря надвигается еще один грозовой фронт. Вечером и ночью в городе ожидали сильные ливни, а над морем - смерчи.

Ближе к ночи воскресенья пришли первые сообщения о том, что после прошедшего ливня река Бзугу вышла из берегов. В соцсетях начали появляться видеоролики, на которых видно, как потоки воды сносят легковые автомобили, в городе слышны звуки сирены.

Река Бзугу в Хостинском районе Сочи вышла из берегов



В городе оказались заперты в автобусах люди, потоки воды сносят автомобили, ливень не прекращается несколько часов. pic.twitter.com/wcNRDh0PX8 — Сан Саныч (@ro8KgQdZ4lonLSm) July 24, 2022

Позже пресс-служба администрации Сочи сообщила, что основной удар стихии приняли на себя Центральный и Хостинский районы города.