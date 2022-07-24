Лавров заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной, но "это зависит не от России"

Россия ожидает, что санкции будут отменены в результате продуктовой сделки, сообщил Лавров.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас.

Украинские власти, начиная с президента и заканчивая многочисленными, неисчислимым количеством его советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя", - цитирует Лаврова российское издание РИА "Новости".

Лавров также в очередной раз озвучил тезис о том, что в нежелании вести переговоры украинцам якобы "поддакивают их западные кураторы".

"Чем дольше они продолжают требовать от Украины воевать до победного конца, причем мы все понимаем, какой и чей конец наступит, тем больше людей будет гибнуть и тем дольше будет сохраняться нынешняя ситуация, которая не идет на пользу, прежде всего украинскому народу и украинскому государству", - сказал Лавров.

На встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств глава МИД РФ также заявил, что "Россия поможет народу Украины избавиться от антинародного и антиисторического киевского режима".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал он.

Напомним, на этой неделе Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле.