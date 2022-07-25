Энергетический кризис: во Франции магазины обяжут закрывать двери при включенном кондиционере

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше сказала газете Journal du Dimanche, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время будут сделаны обязательными по всей стране.

По словам Панье-Рюнаше, в ближайшие дни она издаст два декрета.

"Первый расширит запрет на световую рекламу с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. Второй запретит магазинам держать двери открытыми, когда внутри работает кондиционер или отопление", - сказала министр.

В другом интервью, радиостанции RMC, Панье-Рюнаше назвала абсурдом манеру держать открытыми двери при работающем кондиционере.

За попытку и дальше следовать этой привычке магазин будет оштрафован на сумму до 750 евро.

Предписание выключать ночью светящиеся вывески уже действует во Франции в городах с населением меньше 800 тысяч человек. Для аэропортов и станций сделано исключение.

Цены на энергоносители взлетели в Европе в прошлом году, а затем кризис усугубило нападение России на Украину.

Россия сокращает прокачку газа в Европу, и власти многих европейских стран и эксперты не исключают, что зимой придется вводить ограничения на потребление газа, прежде всего промышленностью.