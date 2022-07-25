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"Новое Единство" и "Латвия на первом месте" подадут списки кандидатов на выборы в 14-й Сейм

Айнар Шлесерс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Партийное объединение "Новое Единство" (JV) и партия "Латвия на первом месте" (LPV) планируют в понедельник, 25 июля, подать в Центральную избирательную комиссию (CVK) свои списки кандидатов на выборы в 14-й Сейм.

JV представит список претендентов в 12.00. Партия выдвинет 115 кандидатов в пяти округах.

Лидером списка в Видземе будет кандидат на пост премьер-министра, нынешний премьер-Кришьянис Кариньш, в Риге – министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, в Курземе - депутат Арвилс Ашераденс, в Земгале - министр финансов Янис Рейрс, в Латгале - бывший министр внутренних дел, депутат Рихард Козловскис .

LPV планирует подать список кандидатов в 14:00. В 16:00 состоится онлайн-пресс-конференция для ознакомления с программой партии.

Ожидается, что в пресс-конференции примут участие политики Айнар Шлесерс, Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Эдмунд Зивтиньш и Вилис Криштопанс.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.

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