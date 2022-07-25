Пузырь лопнул? В Швеции резко упали цены на квартиры

Раскаленный рынок жилья Швеции, похоже, явно остыл. По данным аналитической компании Valueguard, цены на жилье в июне упали почти на четыре процента. Самое большое падение произошло в Стокгольме, где цены на квартиры за квартал упали на 8,2 процента.

Снижение наблюдается как в ценах на частные дома, так и на жилье в многоквартирных домах, и оно является самым быстрым с осени 2017 года, сообщает Ilta-Sanomat.

В начале коронапандемии цены на жилье в Швеции начали быстро расти, по сравнению с прошлым годом даже более чем на десятую часть.

Экономист банка SBAB Клаудия Вёрманн отмечает, что фон падения цен частично носит сезонный характер, поскольку июнь традиционно является слабым месяцем на рынке жилья, и поэтому его не следует переоценивать.

С учетом сезонных изменений падение цен в целом по стране составляет 2,2 процента. "Но для тех, кто продает, падение цен, конечно, вызовет стресс, если они не получат ожидаемую сумму за квартиру или получат меньше, чем недавно получил сосед", - сказала Вёрманн.

По словам Вёрманн, трудно предсказать будущее развитие рынка недвижимости, поскольку оно зависит от процентных ставок, инфляции и трудовой занятости. "Люди не могут откладывать смену квартиры на неопределенный срок, - сказала она. - После спада ситуация, видимо, стабилизируется, но, вероятно, на более низком уровне, чем во время пандемии, когда цены выросли удивительным образом".

Вице-президент Svensk Fastighetsförmedling Эрик Викандер считает, что коррекция цен не была неожиданностью, а скорее здоровой реакцией на рынке жилья. "Даже если бы цены упали на 15 процентов, они были бы выше, чем до пандемии", - подчеркнул он.

По его словам, за ориентир следует брать уровень, который был до пандемии, поскольку тогда уровень цен был более оправданным.

Издание Financial Times писало, что аналитики к концу этого года ожидают падения цен на недвижимость во многих частях мира. Поскольку риск экономического спада высок, а кредитные деньги становятся дороже, цены на недвижимость также падают, и падение больше там, где рост был быстрее. Например, в Канаде прогнозировалось 20-процентное, в Австралии - 15-процентное, в Швеции - 10-процентное, а в Великобритании и США - 5-10-процентное падение цен на недвижимость.