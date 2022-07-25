В воскресенье на границах Латвии задержано 39 человек

На внешних границах выявлено 39 нарушителей, а 22 иностранцам отказано во въезде в Латвию.

16 гражданам Молдовы было отказано во въезде в Латвию на контрольно-пропускных пунктах Терехово, Гребнево, Патерниеки и в аэропорту "Рига", поскольку иностранцы не смогли обосновать цель въезда и пребывания.

Также отказано во въезде трем гражданам России, двум гражданам Казахстана и одному гражданину Украины, поскольку иностранцы не имели действующей визы или вида на жительство, а один гражданин России выдворен как не имеющий права на въезд и пребывание в странах Шенгенской зоны.

В пунктах пропуска Терехова, Патерниеки и Силене выявлены четверо граждан России, нарушивших условия пребывания в странах Шенгенской зоны. Дело об административном нарушении в отношении одного гражданина России возбуждено не было, остальные лица привлечены к административной ответственности.

В пункте пограничного контроля в аэропорту "Рига" выявлен гражданин Латвии без действующего проездного документа. Человеку запрещено покидать страну.

Сотрудники пограничной охраны привлекли к административной ответственности или запретили пересечение границы 26 лицам - шестерым из Белоруссии, четверым из России, троим из Латвии, троим из Украины, двум из Кыргызстана, двум из Молдавии, двум из Германии, одному из Эстонии, одному из Литвы, одному из Грузии и одному гражданину Сербии.