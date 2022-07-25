"Путин загнал Россию в тупик, обрек на нищету и лишил будущего". Первое интервью Ильи Яшина после ареста

И.Я.: Мне кажется важным, что в оппозиции нашлись люди, готовые упереться. И речь не только обо мне - целый ряд политиков и активистов выступают против войны, оставаясь в России, несмотря на очевидные риски. Убежден, что мои аргументы теперь звучат убедительнее, а слова весомее. Потому что я доказал, что готов за эти слова отвечать.
И, кстати, такая позиция вызывает уважение даже по эту сторону решетки. Я приятно удивлен тем, как часто слышу слова поддержки от рядовых полицейских, конвойных, приставов. Причем зачастую эти люди со мной не согласны, но мой поступок заставляет их задуматься. В России ценят мужское поведение. И я хочу достучаться в том числе до людей, которые привыкли скептически воспринимать оппозицию.
"Путин перестал быть компромиссной фигурой"
Би-би-си: Что, как тебе кажется, остается делать и тем, кто уехал, и тем, кто остался, чтобы попытаться как-то изменить ситуацию в России в сторону нормальности? И веришь ли ты в принципе в то, что пока Владимир Путин находится у власти, перемены в стране возможны?
И.Я.: Если бы я не верил в перемены, то давно бы уже махнул на все рукой и занялся чем-то другим. По большому счету, у меня ничего и нет, кроме моей веры и моей внутренней убежденности.
Думаю, нашим гражданам и здесь, и за пределами страны нужно осознать общий интерес: свободная и мирная Россия, открытая миру. Главное наше оружие - это правда. Необходимо научиться доносить ее до людей. Избавиться от снобизма, перестать думать, что Россия населена орками, всеми силами доносить до народа точку зрения, альтернативную пропаганде Кремля. Если мы выиграем эту борьбу за умы и сердца, то шанс отобрать страну у путинской хунты обязательно появится.
Би-би-си: Мы видим, что власть уничтожила оппозицию, уничтожила медиа, добивает остатки гражданского общества, говорить о каких-то выборах в России тем более кажется странным. Как тебе кажется, какие могут быть сценарии, при которых в России что-то начнет меняться?
И.Я.: Как я и сказал, самое важное - это лишить Путина легитимности, то есть ощущения его массовой поддержки. Общим местом должно стать понимание, что президент загнал Россию в тупик, обрек ее на нищету и лишил будущего.
Национальное разочарование может включать любые сценарии. Будь то социально-политические протесты, на сторону которых перейдет полиция, или "дворцовый переворот", устроенный осмелевшей фрондой в Кремле. Ведь объективно Путин своей нынешней политикой создает массу проблем как для населения, так и для элиты. Он перестал быть компромиссной фигурой.
"Главное, чтобы перестали погибать люди"
Би-би-си: Поражение в войне, на твой взгляд, может запустить процесс каких-то политических изменений в России? И допустимо ли, на твой взгляд, гражданину и политику желать военного поражения нынешней российской власти в войне с Украиной?