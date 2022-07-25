"Путин загнал Россию в тупик, обрек на нищету и лишил будущего". Первое интервью Ильи Яшина после ареста

И.Я.: Желать надо прекращения войны, немедленного и безоговорочного. Главное, чтобы перестали погибать люди. Но как бы ни завершились боевые действия, пропаганда все равно будет трактовать их результат как выдающийся успех Путина.

По-настоящему же серьезный разговор общества с властью начнется, когда люди на практике ощутят социальные и экономические последствия войны, что неизбежно. Ведь даже эффект от присоединения Крыма развеялся довольно быстро, и уже в 2018 году на фоне пенсионной реформы рейтинг Путина заметно просел.

А эта война гораздо менее популярна и понятна обществу, чем история с Крымом. Так что и расхлебывать ее последствия Путину будет непросто - особенно с учетом того, что пряники у него заканчиваются и остались только кнуты.

"Посмотрим еще, кто кого"

Би-би-си: Как ты следишь сейчас за новостями и тем, что происходит в мире, если в СИЗО информацию можно получать только от российского телевидения? Уже удалось наладить доставку газет, книг, писем от друзей и соратников?

И.Я.: Первые десять дней заключенных держат в ИВС (изоляторе временного содержания - Би-би-си), потом на пару недель переводят в транзитно-карантинный изолятор. И только после этого я "расквартируюсь" в одной из московских тюрем, дожидаясь суда. Надеюсь, удастся оформить подписку на газеты. Пока же получаю информацию в основном со слов своих адвокатов. И каждый день в камере включают государственное радио, которое выливает потоки такой лютой пропаганды, что просто уши вянут.

Би-би-си: Твоему коллеге, [московскому муниципальному] депутату [Алексею] Горинову дали семь лет, [экс-директору "Открытой России" Андрею] Пивоварову - четыре года, срока Навальному уже все запутались считать. Теперь арестовали и тебя. Что бы ты хотел сказать тем, кто продолжает оставаться в России, несмотря на все это? Это рациональное поведение, или им имеет смысл пересмотреть свою стратегию?

И.Я.: Я не буду давать советы, потому что все понимают свои риски и каждый сам выбирает, как себя вести. Уверен, что упомянутые тобой люди, которые достойно держат удар и даже в тюрьмах отстаивают свои убеждения, приносят России большую пользу. Они дают пример стойкости и мужества единомышленникам - в том числе и мне, между прочим. Они сеют зерна сомнений в головах оппонентов. При этом я с пониманием отношусь и к тем, кто покинул Россию, опасаясь ареста. Повторю: личный выбор каждого.

Би-би-си: Большинство людей по своей природе не являются героями, готовыми к риску, и боятся оказаться в тюрьме. Расскажи, как перестал бояться ты? Что бы ты посоветовал людям, которые хотят делать правильные вещи и не идти против своей совести, но боятся при этом оказаться в заключении?