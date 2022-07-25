Иностранец, убитый в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной

Родственник пострадавшего написал, что Департамент полиции и погранохраны уведомил его о случившемся в минувшую субботу, 23 июля.

Департамент полиции и погранохраны, a также прокуратурa подтвердили Postimeеs, что это был трансгендер, однако большего они сказать не смогли. "Процедура все еще находится на начальной стадии", - прокомментировал пресс-секретарь.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил 9 июня, что в съемной квартире в Старом городе было обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия. Днем позже в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин, один из которых, 23-летний Кирилл, взят под стражу.