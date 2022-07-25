Пн, 25.07.2022
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Влада и Константин Либеровы, украинские фотографы

Иностранец, убитый в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной

В одной из квартир Старого города обнаружили труп иностранца. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

37-летняя жертва, убитая на Ратушной площади в Таллинне в начале месяца, оказалась Сабриной, транс-женщиной ямайского происхождения, сообщил в социальных сетях родственник жертвы, передает Rus.Postimees.

Родственник пострадавшего написал, что Департамент полиции и погранохраны уведомил его о случившемся в минувшую субботу, 23 июля.

Департамент полиции и погранохраны, a также прокуратурa подтвердили Postimeеs, что это был трансгендер, однако большего они сказать не смогли. "Процедура все еще находится на начальной стадии", - прокомментировал пресс-секретарь.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщил 9 июня, что в съемной квартире в Старом городе было обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия. Днем позже в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин, один из которых, 23-летний Кирилл, взят под стражу.

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