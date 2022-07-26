Вт, 26.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Виноват локдаун? Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей

BBC News Русская служба
Виноват локдаун? Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей
Facebook OK Telegram Whatsapp
BBC
Фото: BBC News

Британские эксперты, кажется, обнаружили причину, по которой у многих маленьких детей по всему миру ни с того ни с сего начались необъяснимые проблемы с печенью.

Как показало проведенное ими исследование, два распространенных вируса гепатита, практически не напоминавшие о себе на всем протяжении пандемии Covid-19, "вернулись" после снятия введенных в большинстве стран строжайших ограничительных мер и начали активно распространяться в детских учреждениях, пользуясь ослабленным за время изоляции иммунитетом.

В результате гепатитом заболели уже более 1000 детей из 35 стран, причем многие из маленьких пациентов - в возрасте до пяти лет.

У некоторых из них инфекция протекала настолько тяжело, что единственным способом спасти ребенка была пересадка поврежденного органа. В одной Великобритании подобных случаев трансплантации печени насчитывается уже 12.

Две группы исследователей, из Лондона и Глазго, пришли к выводу, что многие дети, в течение двух лет практически не контактировавшие со сверстниками из-за коронавирусных ограничений, позже обычного столкнулись с двумя инфекциями, иммунитет к которым обычно развивается еще в младенческом возрасте:

• аденовирус, вызывающий простуду и расстройство желудка;• аденоассоциированный вирус серотипа 2 (AAV2), который обычно не вызывает заболевания сам по себе, поскольку его размножение в клетках происходит только при условии одновременного заражения "вспомогательным" аденовирусом.

По мнению ученых, это может объяснить, почему у некоторых детей начались редкие осложнения со стороны печени.

Ноа - один из дюжины британских детей, которым за последние несколько месяцев внезапно потребовалась срочная пересадка печени
Ноа - один из дюжины британских детей, которым за последние несколько месяцев внезапно потребовалась срочная пересадка печени Фото: BBC

Один из детей, у которых внезапно развившийся гепатит привел к необходимости трансплантации пораженного органа - трехлетний Ноа, семья которого живет в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

По словам его матери, Ребекки Кэмерон-Макинтош, она была совершенно раздавлена болезнью ребенка.

"До того с ним никогда не случалось ничего плохого, - вспоминает она. - Все произошло настолько внезапно, а инфекция развивалась так быстро, что мы просто даже опомниться не успели".

"Поначалу мы думали, что это какая-то небольшая проблема, которую будет легко решить - но проблема становилась все больше и больше, она росла как снежный ком".

Ребекка планировала пожертвовать ребенку часть своей печени, но ее организм так резко отреагировал на препараты, прописанные для подготовки донорского органа к пересадке, что в результате она сама оказалась в реанимации.

Тогда Ноа внесли в список ожидания на трансплантацию. Благо, ждать пришлось недолго: вскоре ребенку пересадили новую печень.

Выздоровление мальчика идет нормально, но из-за перенесенной операции ему придется всю жизнь принимать иммунодепрессанты - иначе есть риск, что организм начнет отторгать чужеродный орган.

Ребекка говорит, что её сын теперь обречен всю жизнь сидеть на таблетках
Ребекка говорит, что её сын теперь обречен всю жизнь сидеть на таблетках Фото: BBC

"Есть в этом какая-то душераздирающая ирония, - говорит Ребекка. - Ведь, казалось бы, ты все делаешь правильно: тщательно соблюдаешь необходимые ограничения, чтобы не подвергать риску людей с ослабленным иммунитетом - а в результате каким-то ужасным окольным путем с ослабленным иммунитетом на всю жизнь остается твой собственный ребенок. И единственная причина этого - то, что ты соблюдал предписания властей".

Впрочем, такие случаи довольно редки. Большинство детей, заразившихся этими типами вирусов - даже с вынужденным опозданием - быстро выздоравливают.

Не очень ясно, почему у некоторых заражение аденовирусом провоцирует воспаление печени - по всей видимости, свою роль тут может сыграть генетика.

При этом какую-либо связь развития гепатита с самим коронавирусом или вакцинами против него ученые полностью исключают.

"На всем протяжении карантина, пока дети сидели по домам и общались друг с другом исключительно виртуально, передача вирусов между ними была просто невозможна, - объясняет один из авторов исследования, профессор вирусологии Университетского колледжа Лондона Джудит Брейер. - А значит, у них не мог выработаться и иммунитет ко многим привычным инфекциям, с которыми мы обычно сталкиваемся в раннем детском возрасте".

"Когда ограничения сняли, дети вновь стали много общаться лично, вирусы стали свободно передаваться от одного ребенка к другому - и, наложившись на отсутствие предварительного иммунитета, вызвали в результате целую волну новых инфекций", - заключает эксперт.

Медики рассчитывают, что теперь количество подобных случаев должно пойти на спад, но не исключают варианта, при котором поздно сформировавшийся иммунитет еще проявит себя в будущем.

Многие вопросы по-прежнему остаются без ответа, говорит профессор Эмма Томсон, руководившая командой исследователей из Университета Глазго: "Необходимо срочно провести более масштабные исследования для изучения роли AAV2 в развитии у детей гепатита".

"Необходимо также как можно больше узнать о сезонной циркуляции AAV2 - сейчас за этим вирусом постоянно никто не следит. Возможно, сезонный пик аденовирусной инфекции совпал с пиком распространения AAV2, что и привело к необычным проявлениям гепатита у предрасположенных к нему маленьких детей", - предполагает эксперт.

BBC
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх