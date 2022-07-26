Виноват локдаун? Обнаружена причина загадочной вспышки гепатита у детей

По мнению ученых, это может объяснить, почему у некоторых детей начались редкие осложнения со стороны печени.

Ноа - один из дюжины британских детей, которым за последние несколько месяцев внезапно потребовалась срочная пересадка печени Фото: BBC

Один из детей, у которых внезапно развившийся гепатит привел к необходимости трансплантации пораженного органа - трехлетний Ноа, семья которого живет в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.

По словам его матери, Ребекки Кэмерон-Макинтош, она была совершенно раздавлена болезнью ребенка.

"До того с ним никогда не случалось ничего плохого, - вспоминает она. - Все произошло настолько внезапно, а инфекция развивалась так быстро, что мы просто даже опомниться не успели".

"Поначалу мы думали, что это какая-то небольшая проблема, которую будет легко решить - но проблема становилась все больше и больше, она росла как снежный ком".

Ребекка планировала пожертвовать ребенку часть своей печени, но ее организм так резко отреагировал на препараты, прописанные для подготовки донорского органа к пересадке, что в результате она сама оказалась в реанимации.

Тогда Ноа внесли в список ожидания на трансплантацию. Благо, ждать пришлось недолго: вскоре ребенку пересадили новую печень.

Выздоровление мальчика идет нормально, но из-за перенесенной операции ему придется всю жизнь принимать иммунодепрессанты - иначе есть риск, что организм начнет отторгать чужеродный орган.

Ребекка говорит, что её сын теперь обречен всю жизнь сидеть на таблетках Фото: BBC