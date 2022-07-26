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TikTok в восторге от 100-летней дамы, которая, несмотря на возраст, продолжает работать

rus.tvnet.lv
TikTok в восторге от 100-летней дамы, которая, несмотря на возраст, продолжает работать
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Фото: BearFotos/ Shutterstock

Пользовательница TikTok Мэгги сняла серию видео о своей коллеге Джейн, с которой у нее разница в 80 лет. Люди не верят, что Джейн родилась в 1922 году, а в свои 99 лет до сих пор работает. Сегодня, 26 июля она отмечает свой 100-й день рождения, передает Insider.

"Я рассказываю, как хорошо мы с Джейн ладим, и думала, что это увидят только наши коллеги", - рассказывает 20-летняя девушка.

Однако видео очень быстро стали популярны. На одном из опубликованных роликов уже почти 10 миллионов просмотров. 

Девушка также планирует публиковать видео с праздника в честь юбилея Джейн.

@maggiehusvar

the long awaited Jayne content !

♬ original sound - Maggie

"Я продолжу работать так долго, сколько смогу или пока меня не уволят", - говорит Джейн, которая в магазине режет ткани покупателям. На этом рабочем месте она работает с 1997 года. 

Она добавляет: "Мне нравится то, что я делаю, потому хочу продолжать". 

Женщина рассказала, что на работе ей больше всего нравятся коллеги, а также приятные клиенты. 

На видео в TikTok обе женщины обычно шутят, обсуждают жизнь и танцуют. Обе говорят обо всем - о том, как Джейн познакомилась со своим мужем Диком, а также о том, что она выглядит как минимум на 20 лет младше. 

@maggiehusvar reunion with dancing queen before our meeting #bestfriend #joannfabrics ♬ Linda And Heather Theme Song - nooneinparticular
@maggiehusvar

how Jayne met her husband!

♬ original sound - Maggie

В итоге у Джейн появились свои фанаты. Мэгги рассказывает, что кто-то прислал письмо с Египта. Другой подписчик подарил своим друзьям футболки с надписью "Продолжайте двигаться". Это цитата видео с советами Джейн. 

Джейн всегда старается хорошо выглядеть. Каждый день она добавляет в свое меню много овощей и фруктов, однако она очень любит кондитерские изделия. 

"Мне просто нравятся сладости", - говорит женщина. Ее любимые лакомства - пончики и сладкие булочки. Бабушка восьми внуков говорит: "Мне это не вредит".

Женщина также никогда не курила, а алкоголь пьет очень редко. 

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