TikTok в восторге от 100-летней дамы, которая, несмотря на возраст, продолжает работать

"Я рассказываю, как хорошо мы с Джейн ладим, и думала, что это увидят только наши коллеги", - рассказывает 20-летняя девушка.

Однако видео очень быстро стали популярны. На одном из опубликованных роликов уже почти 10 миллионов просмотров.

Девушка также планирует публиковать видео с праздника в честь юбилея Джейн.

"Я продолжу работать так долго, сколько смогу или пока меня не уволят", - говорит Джейн, которая в магазине режет ткани покупателям. На этом рабочем месте она работает с 1997 года.

Она добавляет: "Мне нравится то, что я делаю, потому хочу продолжать".

Женщина рассказала, что на работе ей больше всего нравятся коллеги, а также приятные клиенты.