Пользовательница TikTok Мэгги сняла серию видео о своей коллеге Джейн, с которой у нее разница в 80 лет. Люди не верят, что Джейн родилась в 1922 году, а в свои 99 лет до сих пор работает. Сегодня, 26 июля она отмечает свой 100-й день рождения, передает Insider.
TikTok в восторге от 100-летней дамы, которая, несмотря на возраст, продолжает работать
"Я рассказываю, как хорошо мы с Джейн ладим, и думала, что это увидят только наши коллеги", - рассказывает 20-летняя девушка.
Однако видео очень быстро стали популярны. На одном из опубликованных роликов уже почти 10 миллионов просмотров.
Девушка также планирует публиковать видео с праздника в честь юбилея Джейн.
@maggiehusvar
the long awaited Jayne content !♬ original sound - Maggie
"Я продолжу работать так долго, сколько смогу или пока меня не уволят", - говорит Джейн, которая в магазине режет ткани покупателям. На этом рабочем месте она работает с 1997 года.
Она добавляет: "Мне нравится то, что я делаю, потому хочу продолжать".
Женщина рассказала, что на работе ей больше всего нравятся коллеги, а также приятные клиенты.
На видео в TikTok обе женщины обычно шутят, обсуждают жизнь и танцуют. Обе говорят обо всем - о том, как Джейн познакомилась со своим мужем Диком, а также о том, что она выглядит как минимум на 20 лет младше.
@maggiehusvar reunion with dancing queen before our meeting #bestfriend #joannfabrics ♬ Linda And Heather Theme Song - nooneinparticular @maggiehusvar
how Jayne met her husband!♬ original sound - Maggie
В итоге у Джейн появились свои фанаты. Мэгги рассказывает, что кто-то прислал письмо с Египта. Другой подписчик подарил своим друзьям футболки с надписью "Продолжайте двигаться". Это цитата видео с советами Джейн.
Джейн всегда старается хорошо выглядеть. Каждый день она добавляет в свое меню много овощей и фруктов, однако она очень любит кондитерские изделия.
"Мне просто нравятся сладости", - говорит женщина. Ее любимые лакомства - пончики и сладкие булочки. Бабушка восьми внуков говорит: "Мне это не вредит".
Женщина также никогда не курила, а алкоголь пьет очень редко.
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