Входит в топ-30 и является "самой умной порноактрисой мира" - кто она?

*TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design - технологии, развлечения, дизайн) - американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями. (Википедия)

Видео: Валентина Наппи на TED (на английском языке):

Порно, по мнению Наппи, также пример гетеротопии. Издание цитирует звезду:

"Карнавал и порно дают отдушину, и это плохо. Гетеротопия не дает разогреться противоречиям, которые существуют в отношении к сексу в общем пространстве. Мы должны наряжаться супергероями не только для карнавалов, но и когда захотим - например, для работы, даже если занимаем руководящую должность.

Порно тоже ограничено рамками. Представьте ребенка, который бы увидел половой акт на огромном экране на площади Пикадилли. Что бы случилось? Эти рамки тыкают общество в его иррациональность. Ребенка без его спроса можно крестить или сделать обрезание ради традиции, но 13-летнему подростку нельзя показать фильм с отметкой "14+".

Мы отнимаем свободу у рациональных людей и дарим ее иррациональным. Люди могут устраивать на улицах средневековые парады, но я не смогу спокойно ходить по улице голышом".

Наппи участвовала в философской дискуссии на фестивале, где спорила с академиками. В дискуссии с философом Диего Фузаро она высказала критику в сторону капитализма, назвала себя сторонницей "футуристического коммунизма" и выдала свое отношение к идеологическому противостоянию в мире:

"Настоящее столкновение цивилизаций пролегает не между исламом и Западом, а между силами модерна (моральной автономией Канта, утилитаризмом Бентама, позитивизмом, футуризмом и коммунизмом) и силами традиции, религии, социального консерватизма и экономического консерватизма (который сегодня представлен неолиберализмом и наступлением на трудовые права)", - приводит слова девушки издание.