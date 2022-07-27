Итальянская порноактриса Валентина Наппи входит в список 30 самых популярных актрис фильмов для взрослых, выигрывает порнопремии, но в то же время она известна еще и как интеллектуальная личность. Подробнее о Наппи рассказывает издание "Гол".
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Входит в топ-30 и является "самой умной порноактрисой мира" - кто она?
Как пишет портал, Валентина изучала искусство в университете, составляет эссе о сексе, спорит с философами. Девушке сейчас 32 года, и к этому времени она уже имеет репутацию "интеллектуальной порнозвезды".
До 2016 года актриса вела свой блог, в котором были опубликованы ее эссе и размышления. Так, известно, что звезда фильмов для взрослых антирелигиозна и не любит феминизм. Наппи уверена, что стесняться порно - плохо, так как из-за этого индустрия считается "низким жанром", а как следствие - туда не приходят деньги, чтобы можно было создать настоящие произведения искусства. В свою очередь, на порносайты не приходят с рекламой серьезные бренды.
Наппи выступает за равенство полов. По ее мнению, женщины должны перестать бояться выражать свою сексуальность и признаться, что тоже смотрят порно.
В 2019 году актриса выступила на TED*. На конференции она рассуждала о понятии гетеротопии - пространстве, которое появляется в другом пространстве. В качестве примера актриса взяла карнавал - веселье, ограниченное местом и временем, которое позволяет людям законно получить "разрядку", но не совершать, например, революций.
*TED (аббревиатура от англ. technology, entertainment, design - технологии, развлечения, дизайн) - американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями. (Википедия)
Видео: Валентина Наппи на TED (на английском языке):
Порно, по мнению Наппи, также пример гетеротопии. Издание цитирует звезду:
"Карнавал и порно дают отдушину, и это плохо. Гетеротопия не дает разогреться противоречиям, которые существуют в отношении к сексу в общем пространстве. Мы должны наряжаться супергероями не только для карнавалов, но и когда захотим - например, для работы, даже если занимаем руководящую должность.
Порно тоже ограничено рамками. Представьте ребенка, который бы увидел половой акт на огромном экране на площади Пикадилли. Что бы случилось? Эти рамки тыкают общество в его иррациональность. Ребенка без его спроса можно крестить или сделать обрезание ради традиции, но 13-летнему подростку нельзя показать фильм с отметкой "14+".
Мы отнимаем свободу у рациональных людей и дарим ее иррациональным. Люди могут устраивать на улицах средневековые парады, но я не смогу спокойно ходить по улице голышом".
Наппи участвовала в философской дискуссии на фестивале, где спорила с академиками. В дискуссии с философом Диего Фузаро она высказала критику в сторону капитализма, назвала себя сторонницей "футуристического коммунизма" и выдала свое отношение к идеологическому противостоянию в мире:
"Настоящее столкновение цивилизаций пролегает не между исламом и Западом, а между силами модерна (моральной автономией Канта, утилитаризмом Бентама, позитивизмом, футуризмом и коммунизмом) и силами традиции, религии, социального консерватизма и экономического консерватизма (который сегодня представлен неолиберализмом и наступлением на трудовые права)", - приводит слова девушки издание.
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